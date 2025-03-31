Карта бойових дій в Україні на 31 березня 2025 року

Триває 1132-й день повномасштабної війни в Україні .

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Мапа бойових дій в Україні станом на 31 березня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 171 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетних та 116 авіаційних ударів, задіяв дві ракети та скинув 223 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5300 тисяч обстрілів, з них 130 — із реактивних систем залпового вогню, та застосував для ударів 2620 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Миропільське, Краснопілля Сумської області; Куп’янськ Харківської області; Новопавлівка, Преображенка Донецької області; Новодарівка, Новопіль, Зелене Поле, Гуляйполе та Залізничне Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу та техніки, а також один пункт управління російських загарбників.

На Харківському напрямку наші війська зупинили чотири атаки противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у напрямку Радьківки, Піщаного, Богуславки, Петропавлівки та неподалік Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Надії, Ямполівки, Колодязів та в бік Богуславки, Нового і Новомихайлівки.

На Сіверському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції наших захисників поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення неподалік Ступочок та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак в районах Кримського, Торецька та в бік Диліївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 73 наступальні дії агресора у районах населених пунктів Олександропіль, Калинове, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Котлине, Удачне, Андріївка, а також у бік Малинівки, Котлярівки, Богданівки та Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 11 атак на позиції наших військ поблизу Костянтинополя та в бік Розливу і Веселого.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили дві атаки біля Привільного та в бік Вільного Поля.

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших оборонців неподалік населених пунктів Малі Щербаки та Степове.

На Придніпровському напрямку ворог проводив дві наступальні дії у напрямку Садового, успіху не мав.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу зупинили 21 атаку російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 20 авіаційних ударів із застосуванням 31 керованої бомби, а також здійснив 347 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ спростував заяви про нібито оточення українських підрозділів у Курській області. Бойові дії на Курському напрямку тривають, проте українські підрозділи перегрупувалися, зайняли вигідніші рубежі оборони та продовжують виконувати бойові завдання.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні