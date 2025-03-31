Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,49

--0,08

EUR

44,75

--0,08

Готівковий курс:

USD

41,49

41,39

EUR

45,20

45,00

Вільна енергія

Вільна 

енергія
Три роки великої війни

Три роки 

великої війни
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 31 березня 2025 року

війна
Велика війна триває три роки / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1132-й день повномасштабної війни в Україні.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.
11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.
Забронювати участь

Мапа бойових дій в Україні станом на 31 березня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 31 березня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 31 березня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 31 березня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 31 березня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 31 березня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 31 березня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 31 березня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 31 березня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 31 березня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 171 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетних та 116 авіаційних ударів, задіяв дві ракети та скинув 223 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5300 тисяч обстрілів, з них 130 — із реактивних систем залпового вогню, та застосував для ударів 2620 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Миропільське, Краснопілля Сумської області; Куп’янськ Харківської області; Новопавлівка, Преображенка Донецької області; Новодарівка, Новопіль, Зелене Поле, Гуляйполе та Залізничне Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу та техніки, а також один пункт управління російських загарбників.

На Харківському напрямку наші війська зупинили чотири атаки противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 31 березня 2025 року

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у напрямку Радьківки, Піщаного, Богуславки, Петропавлівки та неподалік Загризового.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 31 березня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Надії, Ямполівки, Колодязів та в бік Богуславки, Нового і Новомихайлівки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 31 березня 2025 року

На Сіверському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції наших захисників поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 31 березня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення неподалік Ступочок та в бік Білої Гори.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 31 березня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак в районах Кримського, Торецька та в бік Диліївки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 31 березня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 73 наступальні дії агресора у районах населених пунктів Олександропіль, Калинове, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Котлине, Удачне, Андріївка, а також у бік Малинівки, Котлярівки, Богданівки та Олексіївки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 31 березня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 11 атак на позиції наших військ поблизу Костянтинополя та в бік Розливу і Веселого.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 31 березня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили дві атаки біля Привільного та в бік Вільного Поля.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 31 березня 2025 року

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших оборонців неподалік населених пунктів Малі Щербаки та Степове.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 31 березня 2025 року

На Придніпровському напрямку ворог проводив дві наступальні дії у напрямку Садового, успіху не мав.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 31 березня 2025 року

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу зупинили 21 атаку російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 20 авіаційних ударів із застосуванням 31 керованої бомби, а також здійснив 347 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 31 березня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ спростував заяви про нібито оточення українських підрозділів у Курській області. Бойові дії на Курському напрямку тривають, проте українські підрозділи перегрупувалися, зайняли вигідніші рубежі оборони та продовжують виконувати бойові завдання.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні

Автор:
Світлана Манько