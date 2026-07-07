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Потери врага по состоянию на 7 июля 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1200 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1595 сутки полномасштабной войны составляют 1 412 250 человек.
Потери России в войне на 7 июля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 7 июля потеряла:
- личного состава – около 1 412 250 (+1 200) человек;
- танков – 12 097 (+9) ед;
- боевых бронированных машин – 24 899 (+5) ед;
- артиллерийских систем – 45 508 (+57) ед;
- РСЗО – 1 917 (+0) ед.;
- средств ПВО – 1478 (+5) ед.;
- самолетов – 436 (+0) ед;
- вертолетов – 353 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 1 848 (+15) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 394 846 (+2 129) ед;
- крылатых ракет – 4 887 (+37) ед;
- кораблей/катеров – 33 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 117 085 (+399) ед;
- специальной техники – 4 394 (+5) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 7 июля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 108 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, центре и востоке страны.
Зафиксировано попадание 12 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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