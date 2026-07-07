Потери врага по состоянию на 7 июля 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1200 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1595 сутки полномасштабной войны составляют 1 412 250 человек.

Потери России в войне на 7 июля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 7 июля потеряла:

личного состава – около 1 412 250 (+1 200) человек;

танков – 12 097 (+9) ед;

боевых бронированных машин – 24 899 (+5) ед;

артиллерийских систем – 45 508 (+57) ед;

РСЗО – 1 917 (+0) ед.;

средств ПВО – 1478 (+5) ед.;

самолетов – 436 (+0) ед;

вертолетов – 353 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 1 848 (+15) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 394 846 (+2 129) ед;

крылатых ракет – 4 887 (+37) ед;

кораблей/катеров – 33 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 117 085 (+399) ед;

специальной техники – 4 394 (+5) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 7 июля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 108 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, центре и востоке страны.

Зафиксировано попадание 12 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.