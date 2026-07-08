ЕС открыл рынок для посадочного материала клена из Украины

Европейская комиссия разрешила экспорт в страны ЕС посадочного материала отдельных видов клена, происходящего из Украины. Это открывает новые возможности для украинских производителей на европейском рынке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Госпродпотребслужбы.

Решение было принято после подготовки и представления Европейской комиссии технического досье по оценке фитосанитарных рисков растений рода клен — Acer.

Для этого Еврокомиссия приняла исполнительный регламент (ЕС) 2026/790, которым внесла изменения в исполнительный регламент (ЕС) 2018/2019.

Экспорт в страны ЕС разрешен для посадочного материала 8 видов клена.

Отметим, что Украина расширяет географию поставок собственной продукции. За первые шесть месяцев 2026 года страна согласовала 23 новых направления и торговые условия для экспорта. Этот результат уже превысил показатели всего 2025 года, в течение которого было открыто 22 рынка.