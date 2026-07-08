ЄС відкрив ринок для садивного матеріалу клену з України

Європейська комісія дозволила експорт до країн ЄС садивного матеріалу окремих видів клену, що походить з України. Це відкриває нові можливості для українських виробників на європейському ринку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Держпродспоживслужби.

Рішення ухвалили після підготовки та подання до Європейської комісії технічного досьє щодо оцінки фітосанітарних ризиків рослин роду клен — Acer.

Для цього Єврокомісія ухвалила виконавчий регламент (ЄС) 2026/790, яким внесла зміни до виконавчого регламенту (ЄС) 2018/2019.

Експорт до країн ЄС дозволено для садивного матеріалу 8 видів клену.

Зауважимо, Україна розширює географію поставок власної продукції. За перші шість місяців 2026 року країна погодила 23 нових напрямки та торговельні умови для експорту. Цей результат вже перевищив показники всього 2025 року, протягом якого було відкрито 22 ринки.