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Карта боевых действий в Украине на 7 июля 2026 года

война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1595-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 7 июля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 7 июля 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 7 июля 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 7 июля 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 7 июля 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 7 июля 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 7 июля 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 7 июля 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 7 июля 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 7 июля 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 7 июля 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 7 июля 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 7 июля 2026 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 7 июля 2026 года
Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 7 июля 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 255 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил 71 ракету, совершил 95 авиационных ударов, сбросив 267 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9556 дронов-камикадзе и осуществил 3110 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 26 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения живой силы и восемь пунктов управления БПЛА противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло десять боевых столкновений с противником, агрессор совершил 45 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - с применением реактивной системы залпового огня.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 7 июля 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Старицы и в сторону населенных пунктов Волоховка, Избицкое, Чайковка.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 7 июля 2026 года

На Купянском направлении враг совершил одну атаку в направлении Радьковки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 7 июля 2026 года

На Лиманском направлении противник 24 раза пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах Ямполя, Надежды, Новоселовки, Дерилового и в сторону населенных пунктов Боровая, Ставки, Чернещина, Дробышево, Лиман, Озерное, Диброва.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 7 июля 2026 года

На Славянском направлении противник штурмовал 24 раза, в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районе Резниковки и Закотного.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 7 июля 2026 года

На Краматорском направлении наступательных действий российские захватчики не зафиксированы.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 7 июля 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 34 атаки, в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье и в сторону Степановки, Торецкого, Кучерового Яра, Долгой Балки, Новопавловки и Свободного.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 7 июля 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Дорожное, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное, Молодежское, Новониколаевка, Филиал и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новогрудок, Шевченко, Шевченко.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 7 июля 2026 года

На Александровском направлении враг пять раз атаковал в районах Александрограда, Январского, Тернового и Калиновского.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 7 июля 2026 года

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 14 атак в сторону населенных пунктов Доброполье, Воздвижовка, Цветково и Гуляйпольское.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 7 июля 2026 года

На Ореховском направлении наши защитники пресекли три попытки противника продвинуться вперед в направлении Лукьяновского и в районе Малых Щербаков.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 7 июля 2026 года

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

Фото 27 — Карта боевых действий в Украине на 7 июля 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько