Карта боевых действий в Украине на 7 июля 2026 года

Продолжается 1595-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 7 июля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 255 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил 71 ракету, совершил 95 авиационных ударов, сбросив 267 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9556 дронов-камикадзе и осуществил 3110 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 26 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения живой силы и восемь пунктов управления БПЛА противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло десять боевых столкновений с противником, агрессор совершил 45 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - с применением реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Старицы и в сторону населенных пунктов Волоховка, Избицкое, Чайковка.

На Купянском направлении враг совершил одну атаку в направлении Радьковки.

На Лиманском направлении противник 24 раза пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах Ямполя, Надежды, Новоселовки, Дерилового и в сторону населенных пунктов Боровая, Ставки, Чернещина, Дробышево, Лиман, Озерное, Диброва.

На Славянском направлении противник штурмовал 24 раза, в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районе Резниковки и Закотного.

На Краматорском направлении наступательных действий российские захватчики не зафиксированы.

На Константиновском направлении враг совершил 34 атаки, в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье и в сторону Степановки, Торецкого, Кучерового Яра, Долгой Балки, Новопавловки и Свободного.

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Дорожное, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное, Молодежское, Новониколаевка, Филиал и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новогрудок, Шевченко, Шевченко.

На Александровском направлении враг пять раз атаковал в районах Александрограда, Январского, Тернового и Калиновского.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 14 атак в сторону населенных пунктов Доброполье, Воздвижовка, Цветково и Гуляйпольское.

На Ореховском направлении наши защитники пресекли три попытки противника продвинуться вперед в направлении Лукьяновского и в районе Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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