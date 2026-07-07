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Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2026 року

війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1595-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 7 липня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2026 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 255 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував 71 ракету, здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 267 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9556 дронів-камікадзе та здійснив 3110 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 26 - із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили та вісім пунктів управління БпЛА противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося десять боєзіткнень з противником, агресор здійснив 45 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один - із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, Стариці та у бік населених пунктів Волохівка, Ізбицьке, Чайківка.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2026 року

На Куп’янському напрямку ворог здійснив одну атаку в напрямку Радьківки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2026 року

На Лиманському напрямку противник 24 рази намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах Ямполя, Надії, Новоселівки, Дерилового та у бік населених пунктів Борова, Ставки, Чернещина, Дробишеве, Лиман, Озерне, Діброва.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник штурмував 24 рази, у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районі Різниківки й Закітного.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2026 року

На Краматорському напрямку наступальних дій російських загарбників не зафіксовано.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 34 атаки, у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля та в бік Степанівки, Торецького, Кучерового Яру, Довгої Балки, Новопавлівки й Вільного.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Дорожнє, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія та в бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Василівка, Новопавлівка, Сергіївка й Новопідгородне.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2026 року

На Олександрівському напрямку ворог п’ять разів атакував у районах Олександрограда, Січневого, Тернового та Калинівського.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 14 атак у бік населених пунктів Добропілля, Воздвижівка, Цвіткове та Гуляйпільське.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у напрямку Лук’янівського та в районі Малих Щербаків.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2026 року

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько