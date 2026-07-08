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Нацбанк покарав фінкомпанію за повторне порушення нормативу левериджу

НБУ
Нацбанк покарав фінкомпанію за повторне порушення нормативу левериджу / НБУ

Національний банк України відкликав у ТОВ "Сент про" ліцензію на діяльність фінансової компанії. Компанія більше не має права надавати таку фінансову послугу, як надання коштів та банківських металів у кредит.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення НБУ.

Відповідне рішення комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 6 липня 2026 року.

Підставою стало повторне порушення компанією обов'язкових пруденційних вимог щодо нормативного значення левериджу. Ці вимоги визначені положенням про пруденційні вимоги до фінансових компаній.

У Нацбанку зазначили, що це також є повторним порушенням вимог положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності.

За законом "Про фінансові послуги та фінансові компанії" у такому разі регулятор ухвалює рішення про відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії.

Адміністративні акти Національного банку набирають чинності з дня доведення їх до відома у встановленому порядку. Днем доведення до відома вважається день надсилання поштою.

Нагадаємо, НБУ відкликав ліцензію у ТОВ “ФК ”Ліберті Фінанс" через визнання її ділової репутації небездоганною. Рішення ухвалили після виявлення фактів роботи без належних дозволів та порушень у діяльності компанії.

Автор:
Тетяна Гойденко
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