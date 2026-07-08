Нацбанк наказал финкомпанию за повторное нарушение норматива левериджа

Национальный банк Украины отозвал у ООО "Сент о" лицензию на деятельность финансовой компании. Компания больше не имеет права предоставлять такую финансовую услугу как предоставление средств и банковских металлов в кредит.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение НБУ.

Соответствующее решение комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 6 июля 2026 года.

Основанием стало повторное нарушение компанией обязательных пруденциальных требований по нормативному значению левериджа. Эти требования определены положением о пруденциальных требованиях к финансовым компаниям.

В Нацбанке отметили, что это также является повторным нарушением требований положения об авторизации предоставлятелей финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности.

По закону "О финансовых услугах и финансовых компаниях" в таком случае регулятор принимает решение об отзыве лицензии на деятельность финансовой компании.

Административные акты Национального банка вступают в силу со дня доведения их до сведения в установленном порядке. Днем доведения до сведения считается день отправки по почте.

Напомним, НБУ отозвал лицензию у ООО "ФК "Либерти Финанс " из-за признания ее деловой репутации небезупречной. Решение было принято после выявления фактов работы без надлежащих разрешений и нарушений в деятельности компании.