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В НБУ рассказали, что будет с monobank и кто несет ответственность за финучреждение

Андрей Пышный
Андрей Пышный. Фото: facebook.com/pyshnyy

Представленный Олегом Гороховским мобильный банк monobank, работающий по лицензии АО "Универсал Банк" и обслуживающий более 10,5 миллиона клиентов, не подлежит надзору со стороны Национального банка Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил глава Нацбанка Андрей Пышный в интервью Kyiv Independent.

По его словам, Олег Гороховский не входит в число руководителей "Универсал Банка", на которых распространяются процедуры надзора регулятора.

Дальнейшая судьба monobank

Пышный рассказал, что в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом НБУ недавно утвердил требования к банкам и банковским группам по управлению рисками третьих сторон. Эти требования включают дополнительные требования к поставщикам критически важных услуг.

Отвечая на вопрос о том, почему Гороховского не считают менеджером в "Универсал Банке", глава регулятора отметил, что после полного внедрения регламента ЕС по управлению рисками третьих сторон этот вопрос будет актуален для многих банков. Однако проект закона о расширении критериев определения аффилированности контрагентов с банками временно отложила Верховная Рада. Пока НБУ обсуждает с законодателями, как решить этот вопрос.

"В то же время, мы также не можем сводить вопросы управления рисками для третьих сторон к конкретному лицу. Это было бы неправильно, поскольку этот риск комплексный. Это сложнее вопрос. И так или иначе нам придется решить этот вопрос, поскольку мы обязались внедрять ключевые директивы и регламенты ЕС", - подчеркнул Пышный.

О monobank

ООО "Финтех Бенд" управляет проектом monobank на базе Универсал Банка Сергея Тигипко.

За   данным   YouControl, кипрская Crestline Limited в настоящее время владеет 0,08% ООО "Финтех Бенд", а по 31,96% капитала компании принадлежат бывшим топ-менеджерам ПриватБанка Михаилу Рогальскому и Олегу Гороховскому. Также в список владельцев входят Евгения Кривенко (14%), Дарья Букреева (8%) и кипрская компания "Нисетс Лимитед" (14%).

В прошлом году виртуальный monobank начал развивать собственную   сеть терминалов пополнения.

Автор:
Светлана Манько