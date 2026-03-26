Скандал из monobank: экспертиза подтвердила, что флаг был российским, НБУ исследует ситуацию

Национальный банк Украины исследует информацию о нарушении банковской тайны после публикации соучредителем monobank Олегом Гороховским фото клиентки банка на фоне триколора. Экспертиза подтвердила, что это был русский флаг, а не словенский. Решение о мероприятии влияния на финучреждение регулятор вынесет в течение шести месяцев.

Как пишет Delo.ua, заявил председатель Национального банка Украины Андрей Пышный во время выступления с трибуны Верховной Рады.

По его словам, НБУ принял во внимание информацию о том, что государственная экспертиза подтвердила тот факт, что появившийся во время видеоверификации клиентки в monobank скандальный флаг оказался российским, а не словенским.

"Мы стали все свидетелями сильной эмоциональной реакции на российский триколор. Мы приняли во внимание, обнародованную вчера в СМИ информацию о том, государственная экспертиза подтвердила тот факт, что речь все-таки идет о флаге Российской Федерации. Мы не видели деталей, эти вещи будут исследоваться", - сказал Пышный.

Но при этом глава НБУ отметил, что любая реакция должна быть в пределах действующего законодательства, поэтому этот вопрос исследует регулятор.

Пышный напомнил, что защита банковской тайны гарантируется законодательством, а банки являются гарантом его сохранности.

Кроме того, НБУ направил в monobank соответствующий запрос, а финучреждение предоставило ответы и множество документов.

"Пока происходит анализ того пакета документов. По результатам рассмотрения будет справка, где будет содержаться суждение, которое будет определять, имело ли место нарушение, как квалифицируются действия персонала. После этого Комитет НБУ по административному надзору примет решение относительно административного производства", - рассказал Пышный.

Он добавил, что закон определяет шестимесячный срок на всю эту процедуру, и НБУ проинформирует о решении о мере влияния на monobank.

Скандал с monobank

9 марта соучредитель monobank Олег Гороховский опубликовал фото клиентки, сделанное во время ее видеоидентификации, и обвинил ее в пророссийской позиции. Основанием для этого стал флаг, висевший у нее за спиной и который, по мнению Гороховского и работников банка, является русским.

Сама девушка заявила, что это знамя Словении. По ее словам, фото сделали в квартире подруги, когда она проходила видеоверификацию из-за блокировки счета. Она также отметила, что родилась в Украине, не поддерживает Россию, а ее отец служит в ВСУ. После публикации, говорит она, она столкнулась с волной хейта и проблемами со здоровьем.

Национальный банк Украины сообщил, что уже направил запрос в monobank и анализирует обстоятельства этой ситуации. Если будут установлены нарушения, «регулятор может применить предусмотренные законом меры влияния в банк».

"Национальный банк в рамках осуществления функции защиты прав потребителей и надзора анализирует обстоятельства этой ситуации и направил в банк запрос о предоставлении объяснений по поводу обстоятельств распространения информации, которая могла быть получена во время проведения процедур идентификации или верификации клиента и может составлять банковскую тайну", - речь в ответе НБУ по запросу информационного агентства "Интерфакс-Украина".

После этого Гороховский пообещал в случае подобных ситуаций обращаться исключительно к стражам порядка. Также соучредитель monobank заверил клиентов, что их персональные данные находятся в безопасности. В то же время он извинился, добавив, что "выводы сделаны".

Адвокатское объединение ADDATI GROUP начало правовую защиту клиентки monobank, фото которой опубликовал Гороховский.

Клиентка monobank требует компенсации за публикацию ее фотографий и публичных извинений Гороховского.