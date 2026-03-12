Скандал с monobank: Гороховский извинился за публикацию фото клиентки, а НБУ требует объяснений

Соучредитель monobank Олег Гороховский прокомментировал скандал, возникший после публикации им фото клиентки банка на фоне якобы российского флага, и пообещал в случае подобных ситуаций обращаться исключительно к стражам порядка.

Как сообщает Delo.ua, об этом он написал в соцсети Threads.

Гороховский отреагировал на критику: выводы сделаны

" После стольких лет войны триколор вызывает гнев. Я увидел флаг и быстро отреагировал, не обдумывая. Сделал это как уставший от всего связанного с Россией человек", - заявил Олег Гороховский.

Также соучредитель monobank заверил клиентов, что их персональные данные находятся в безопасности. В то же время он извинился, добавив, что "выводы сделаны".

"В случае возникновения подобных ситуаций информация будет передаваться исключительно правоохранительным органам. Кто разочаровался – извините. Буду лучше фильтровать свои мнения и не забывать о своей ответственности", - резюмировал Гороховский.

Предыстория

9 марта соучредитель monobank Олег Гороховский опубликовал фото клиентки, сделанное во время ее видеоидентификации, и обвинил ее в пророссийской позиции. Основанием для этого стал флаг, висевший у нее за спиной и который, по мнению Гороховского и работников банка, является русским.

Сама девушка заявила, что это знамя Словении. По ее словам, фото сделали в квартире подруги, когда она проходила видеоверификацию из-за блокировки счета. Она также отметила, что родилась в Украине, не поддерживает Россию, а ее отец служит в ВСУ. После публикации, говорит она, она столкнулась с волной хейта и проблемами со здоровьем.

НБУ просит пояснений

Национальный банк Украины сообщил, что уже направил запрос в monobank и анализирует обстоятельства этой ситуации. Если будут установлены нарушения, "регулятор может применить предусмотренные законом меры влияния в банк".

"Национальный банк в рамках осуществления функции защиты прав потребителей и надзора анализирует обстоятельства этой ситуации и направил в банк запрос о предоставлении объяснений по поводу обстоятельств распространения информации, которая могла быть получена во время проведения процедур идентификации или верификации клиента и может составлять банковскую тайну", - говорится в ответе НБУ на запрос информационного агентства "Интерфакс-Украина".

О monobank

ООО "Финтех Бенд" управляет проектом monobank на базе Универсал Банка Сергея Тигипко.

За данным YouControl, кипрская Crestline Limited в настоящее время владеет 0,08% ООО "Финтех Бенд", а по 31,96% капитала компании принадлежат бывшим топ-менеджерам ПриватБанка Михаилу Рогальскому и Олегу Гороховскому. Также в список владельцев входят Евгения Кривенко (14%), Дарья Букреева (8%) и кипрская компания "Нисетс Лимитед" (14%).

В прошлом году виртуальный monobank начал развивать собственную сеть терминалов пополнения.