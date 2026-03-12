Скандал із monobank: Гороховський вибачився за публікацію фото клієнтки, а НБУ вимагає пояснень

Співзасновник monobank Олег Гороховський прокоментував скандал, що виник після публікації ним фото клієнтки банку на фоні начебто російського прапора, і пообіцяв у разі подібних ситуацій звертатись виключно до правоохоронців.

Як повідомляє Delo.ua, про це він написав у соцмережі Threads.

Гороховський відреагував на критику: висновки зроблено

"Після стількох років війни триколор викликає гнів. Я побачив прапор і швидко відреагував, не обдумуючи. Зробив це як людина, яка втомилася від усього, пов’язаного з Росією", - заявив Олег Гороховський.

Також співзасновник monobank запевнив клієнтів, що їх персональні дані у безпеці. Водночас він вибачився, додавши, що "висновки зроблено".

"У разі виникнення подібних ситуацій інформація передаватиметься виключно правоохоронним органам. Хто розчарувався – вибачте. Буду краще фільтрувати свої думки й не забувати про свою відповідальність", - резюмував Гороховський.

Передісторія

9 березня співзасновник monobank Олег Гороховський опублікував фото клієнтки, зроблене під час її відеоідентифікації, і звинуватив її у проросійській позиції. Підставою для цього став прапор, який висів у неї за спиною та який, на думку Гороховського і працівників банку, є російським.

Сама дівчина заявила, що це прапор Словенії. За її словами, фото зробили у квартирі подруги, коли вона проходила відеоверифікацію через блокування рахунку. Вона також наголосила, що народилася в Україні, не підтримує Росію, а її батько служить у ЗСУ. Після публікації, каже дівчина, вона зіткнулася з хвилею хейту та проблемами зі здоров’ям.

НБУ просить пояснень

Національний банк України повідомив, що вже надіслав запит до monobank і аналізує обставини цієї ситуації. Якщо буде встановлено порушення, «регулятор може застосувати передбачені законом заходи впливу до банку».

"Національний банк у межах здійснення функції захисту прав споживачів та нагляду аналізує обставини цієї ситуації та направив до банку запит щодо надання пояснень стосовно обставин поширення інформації, яка могла бути отримана під час проведення процедур ідентифікації або верифікації клієнта та може складати банківську таємницю", - йдеться у відповіді НБУ на запит інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна".

Про monobank

ТОВ "Фінтех Бенд" керує проектом monobank на базі Універсал Банку Сергія Тігіпка.

За даними YouControl, кіпрська Crestline Limited наразі володіє 0,08% ТОВ "Фінтех Бенд", а по 31,96% капіталу компанії належать колишнім топменеджерам ПриватБанку Михайлу Рогальському та Олегу Гороховському. Також до списку власників входять Євгенія Кривенко (14%), Дар’я Букрєєва (8%) та кіпрська компанія "Нісетс Лімітед" (14%).

У минулому році віртуальний monobank почав розвивати власну мережу терміналів поповнення.