Против monobank открыто производство по защите персональных данных после публикации фото клиентки

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что открыто производство по защите персональных данных и банковской тайне после публикации соучредителем monobank Олегом Гороховским фото клиентки банка на фоне якобы российского флага.

Как сообщает Delo.ua, об этом Лубинец написал в Телеграмм.

Признание ошибки не снимает ответственности

Омбудсмен напомнил, что соучредитель monobank признал свою неправоту после обнародования персональных данных клиентки, отметив при этом, что само признание ошибки не освобождает от ответственности.

"Я отреагировал на ситуацию сразу - открыто производство и начата проверка обстоятельств возможного нарушения законодательства по защите персональных данных и банковской тайны", - отметил Лубинец.

Он подчеркнул, что персональные данные не могут становиться инструментом публичного давления или унижения.

"Закон один для всех, и его нарушение не может быть оправдано эмоциями или общественным резонансом", – отметил омбудсмен.

Он пообещал дополнительно проинформировать результаты проверки и дальнейшие шаги после получения всей необходимой информации.

Скандал с monobank

9 марта соучредитель monobank Олег Гороховский опубликовал фото клиентки, сделанное во время ее видеоидентификации, и обвинил ее в пророссийской позиции. Основанием для этого стал флаг, висевший у нее за спиной и который, по мнению Гороховского и работников банка, является русским.

Сама девушка заявила, что это знамя Словении. По ее словам, фото сделали в квартире подруги, когда она проходила видеоверификацию из-за блокировки счета. Она также отметила, что родилась в Украине, не поддерживает Россию, а ее отец служит в ВСУ. После публикации, говорит она, она столкнулась с волной хейта и проблемами со здоровьем.

Национальный банк Украины сообщил, что уже направил запрос в monobank и анализирует обстоятельства этой ситуации. Если будут установлены нарушения, «регулятор может применить предусмотренные законом меры влияния в банк».

"Национальный банк в рамках осуществления функции защиты прав потребителей и надзора анализирует обстоятельства этой ситуации и направил в банк запрос о предоставлении объяснений по поводу обстоятельств распространения информации, которая могла быть получена во время проведения процедур идентификации или верификации клиента и может составлять банковскую тайну", - речь в ответе НБУ по запросу информационного агентства "Интерфакс-Украина".

После этого Гороховский пообещал в случае подобных ситуаций обращаться исключительно к стражам порядка. Также соучредитель monobank заверил клиентов, что их персональные данные находятся в безопасности. В то же время он извинился, добавив, что "выводы сделаны".