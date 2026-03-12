Проти monobank відкрито провадження щодо захисту персональних даних після публікації фото клієнтки

Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що відкрито провадження щодо захисту персональних даних і банківської таємниці після публікації співзасновником monobank Олегом Гороховським фото клієнтки банку на фоні начебто російського прапора.

Як повідомляє Delo.ua, про це Лубінець написав у Телеграм.

Визнання помилки не знімає відповідальності

Омбудсмен нагадав, що співзасновник monobank визнав свою неправоту після оприлюднення персональних даних клієнтки, наголосивши при цьому, що саме визнання помилки не звільняє від відповідальності.

"Я відреагував на ситуацію одразу — відкрито провадження та розпочато перевірку обставин можливого порушення законодавства щодо захисту персональних даних і банківської таємниці", - зауважив Лубінець.

Він підкреслив, що персональні дані не можуть ставати інструментом публічного тиску чи приниження.

"Закон один для всіх, і його порушення не може бути виправдане емоціями чи суспільним резонансом", - зазначив омбудсмен.

Він пообіцяв додатково проінформувати про результати перевірки та подальші кроки після отримання всієї необхідної інформації.

Скандал із monobank

9 березня співзасновник monobank Олег Гороховський опублікував фото клієнтки, зроблене під час її відеоідентифікації, і звинуватив її у проросійській позиції. Підставою для цього став прапор, який висів у неї за спиною та який, на думку Гороховського і працівників банку, є російським.

Сама дівчина заявила, що це прапор Словенії. За її словами, фото зробили у квартирі подруги, коли вона проходила відеоверифікацію через блокування рахунку. Вона також наголосила, що народилася в Україні, не підтримує Росію, а її батько служить у ЗСУ. Після публікації, каже дівчина, вона зіткнулася з хвилею хейту та проблемами зі здоров’ям.

Національний банк України повідомив, що вже надіслав запит до monobank і аналізує обставини цієї ситуації. Якщо буде встановлено порушення, «регулятор може застосувати передбачені законом заходи впливу до банку».

"Національний банк у межах здійснення функції захисту прав споживачів та нагляду аналізує обставини цієї ситуації та направив до банку запит щодо надання пояснень стосовно обставин поширення інформації, яка могла бути отримана під час проведення процедур ідентифікації або верифікації клієнта та може складати банківську таємницю", - йдеться у відповіді НБУ на запит інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна".

Після цього Гороховський пообіцяв у разі подібних ситуацій звертатись виключно до правоохоронців. Також співзасновник monobank запевнив клієнтів, що їх персональні дані у безпеці. Водночас він вибачився, додавши, що "висновки зроблено".