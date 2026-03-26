Скандал із monobank: експертиза підтвердила, що прапор був російським, НБУ досліджує ситуацію

Національний банк України досліджує інформацію про порушення банківської таємниці після публікації співзасновником monobank Олегом Гороховським фото клієнтки банку на фоні триколору. Експертиза підтвердила, що то був російський прапор, а не словенський. Рішення про захід впливу стосовно фінустанови регулятор винесе протягом шести місяців.

Як пише Delo.ua, про заявив голова Національного банку України Андрій Пишний під час виступу з трибуни Верховної Ради.

За його словами, НБУ взяв до уваги інформацію про те, що державна експертиза підтвердила той факт, що скандальний прапор, який з’явився під час відеоверифікації клієнтки в monobank, виявився російським, а не словенським.

"Ми стали всі свідками сильної емоційної реакції на російський триколор. Ми взяли до увагу, оприлюднену вчора у ЗМІ інформацію про те, державна експертиза підтвердила той факт, що мова все таки йде про прапор Російської Федерації. Ми не бачили деталей, ці речі будуть досліджуватися", - сказав Пишний.

Але при цьому очільник НБУ зауважив, що будь-яка реакція повинна бути у межах чинного законодавства, тому саме це питання досліджує регулятор.

Пишний нагадав, що захист банківської таємниці гарантується законодавством, а банки є гарантом його збереження.

Крім того, НБУ спрямував до monobank відповідний запит, а фінустанова надала відповіді та величезну кількість документів.

"Наразі відбувається аналіз того пакету документів. За результатами розгляду буде довідка, де міститиметься судження, яке визначатиме, чи мало місце порушення, як кваліфікуються дії персоналу. Після цього Комітет НБУ з адміністративного нагляду ухвалить рішення стосовно адміністративного провадження", - розповів Пишний.

Він додав, що закон визначає шестимісячний термін на всю цю процедуру, і НБУ проінформує про рішення щодо заходу впливу стосовно monobank.

Скандал із monobank

9 березня співзасновник monobank Олег Гороховський опублікував фото клієнтки, зроблене під час її відеоідентифікації, і звинуватив її у проросійській позиції. Підставою для цього став прапор, який висів у неї за спиною та який, на думку Гороховського і працівників банку, є російським.

Сама дівчина заявила, що це прапор Словенії. За її словами, фото зробили у квартирі подруги, коли вона проходила відеоверифікацію через блокування рахунку. Вона також наголосила, що народилася в Україні, не підтримує Росію, а її батько служить у ЗСУ. Після публікації, каже дівчина, вона зіткнулася з хвилею хейту та проблемами зі здоров’ям.

Національний банк України повідомив, що вже надіслав запит до monobank і аналізує обставини цієї ситуації. Якщо буде встановлено порушення, «регулятор може застосувати передбачені законом заходи впливу до банку».

"Національний банк у межах здійснення функції захисту прав споживачів та нагляду аналізує обставини цієї ситуації та направив до банку запит щодо надання пояснень стосовно обставин поширення інформації, яка могла бути отримана під час проведення процедур ідентифікації або верифікації клієнта та може складати банківську таємницю", - йдеться у відповіді НБУ на запит інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна".

Після цього Гороховський пообіцяв у разі подібних ситуацій звертатись виключно до правоохоронців. Також співзасновник monobank запевнив клієнтів, що їх персональні дані у безпеці. Водночас він вибачився, додавши, що "висновки зроблено".

Адвокатське обʼєднання "ADDATI GROUP" розпочало правовий захист клієнтки monobank, фото якої опублікував Гороховський.

Клієнтка monobank вимагає компенсації за публікацію її фото та публічних вибачень Гороховського.