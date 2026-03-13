Клієнтка monobank вимагає компенсації за публікацію її фото та публічних вибачень Гороховського

Адвокатське обʼєднання "ADDATI GROUP" розпочинає правовий захист клієнтки monobank, фото якої опублікував співзасновник банку Олег Гороховський на фоні начебто російського прапора.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у повідомленні "ADDATI GROUP".

Там зауважили, що розпочинають правовий захист Карини Кольб у зв’язку з грубим порушенням її права на приватність, захист персональних даних та повагу до честі і гідності.

"Ця справа стосується не лише нашої клієнтки — вона стосується права кожного українця на конфіденційність персональних даних та захист від публічного цькування, яке може бути порушене внаслідок безпідставного поширення інформації", - наголосили в "ADDATI GROUP" .

Адвокати нагадали, що Конституція України, міжнародно-правові акти та закони України гарантують кожному право на банківську таємницю, захист персональних даних, недоторканність приватного життя, а також повагу до честі та гідності.

"Проте всі ці права нашої 19-річної клієнтки були нещодавно грубо порушені публічним представником однієї з найбільших банківських установ України. Внаслідок цього постраждала не лише вона, а й її родина, зокрема батько, який є діючим військовослужбовцем ЗСУ", - зауважили в "ADDATI GROUP".

У компанії звертають увагу, що у подібних випадках навіть правоохоронні органи, публікуючи інформацію про осіб, які лише підозрюються у вчиненні злочинів, у тому числі особливо тяжких, приховують їхні обличчя та персональні дані. Це робиться саме для того, щоб не порушувати права людини та не допустити поширення персональної інформації до встановлення обставин справи.

"Натомість співзасновник та публічний представник однієї з найбільших банківських установ в Україні дозволив собі поширити персональну інформацію, яка спричинила масове цькування нашої клієнтки та грубе втручання у її приватне життя", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що адвокатське об’єднання "ADDATI GROUP" здійснюватиме правовий захист клієнтки та її основоположних прав на приватне життя, захист персональних даних і повагу до честі та гідності.

Що вимагає клієнтка?

Повідомляється, що протягом найближчих трьох діб до АТ "Універсал Банк", Олега Гороховського та інших уповноважених осіб відповідної юридичної особи буде направлено досудові вимоги з пропозицією врегулювати спір.

Основні умови такого врегулювання:

публічні персональні вибачення від Гороховського на всіх його особистих сторінках, на яких поширювалася відповідна інформація, а також її спростування;

відшкодування заподіяної шкоди, включно з грошовою компенсацією моральних та душевних страждань;

розблокування банківського рахунку клієнтки.

Окремо "ADDATI GROUP" буде направлено адвокатський запит до банківської установи щодо інформації, яка з’явилася у національних медіа, про можливе існування внутрішнього чату працівників банку, де можуть поширюватися фото та відео клієнтів, отримані під час проходження процедури ідентифікації (KYC), для обговорення та висміювання таких осіб.

У разі відмови від досудового врегулювання спору, "ADDATI GROUP" звернеться до суду та інших передбачених законом інституцій для захисту прав клієнтки.

Скандал із monobank

9 березня співзасновник monobank Олег Гороховський опублікував фото клієнтки, зроблене під час її відеоідентифікації, і звинуватив її у проросійській позиції. Підставою для цього став прапор, який висів у неї за спиною та який, на думку Гороховського і працівників банку, є російським.

Сама дівчина заявила, що це прапор Словенії. За її словами, фото зробили у квартирі подруги, коли вона проходила відеоверифікацію через блокування рахунку. Вона також наголосила, що народилася в Україні, не підтримує Росію, а її батько служить у ЗСУ. Після публікації, каже дівчина, вона зіткнулася з хвилею хейту та проблемами зі здоров’ям.

Національний банк України повідомив, що вже надіслав запит до monobank і аналізує обставини цієї ситуації. Якщо буде встановлено порушення, «регулятор може застосувати передбачені законом заходи впливу до банку».

"Національний банк у межах здійснення функції захисту прав споживачів та нагляду аналізує обставини цієї ситуації та направив до банку запит щодо надання пояснень стосовно обставин поширення інформації, яка могла бути отримана під час проведення процедур ідентифікації або верифікації клієнта та може складати банківську таємницю", - йдеться у відповіді НБУ на запит інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна".

Після цього Гороховський пообіцяв у разі подібних ситуацій звертатись виключно до правоохоронців. Також співзасновник monobank запевнив клієнтів, що їх персональні дані у безпеці. Водночас він вибачився, додавши, що "висновки зроблено".