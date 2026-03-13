Клиентка monobank требует компенсации за публикацию ее фото и публичных извинений Гороховского

Адвокатское объединение ADDATI GROUP начинает правовую защиту клиентки monobank, фото которой опубликовал соучредитель банка Олег Гороховский на фоне якобы российского флага.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении "ADDATI GROUP".

Там отметили, что начинают правовую защиту Карины Кольб в связи с грубым нарушением ее права на конфиденциальность, защиту персональных данных и уважение к чести и достоинству.

"Это дело касается не только нашей клиентки — оно касается права каждого украинца на конфиденциальность персональных данных и защиту от публичной травли, которая может быть нарушена в результате безосновательного распространения информации", - подчеркнули в "ADDATI GROUP".

Адвокаты напомнили, что Конституция Украины, международно-правовые акты и законы Украины гарантируют каждому право на банковскую тайну, защиту персональных данных, неприкосновенность частной жизни, а также уважение чести и достоинства.

"Однако все эти права нашей 19-летней клиентки были недавно грубо нарушены публичным представителем одного из крупнейших банковских учреждений Украины. В результате пострадала не только она, но и ее семья, в частности отец, действующий военнослужащий ВСУ", - отметили в "ADDATI GROUP".

В компании обращают внимание, что в подобных случаях даже правоохранительные органы, публикуя информацию о лицах, подозреваемых в совершении преступлений, в том числе особо тяжких, скрывают их лица и персональные данные. Это делается для того, чтобы не нарушать права человека и не допустить распространения персональной информации до установления обстоятельств дела.

"Вместо этого соучредитель и публичный представитель одного из крупнейших банковских учреждений в Украине позволил себе распространить персональную информацию, повлекшую массовую травлю нашей клиентки и грубое вмешательство в ее частную жизнь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что адвокатское объединение ADDATI GROUP будет осуществлять правовую защиту клиентки и ее основополагающих прав на частную жизнь, защиту персональных данных и уважение к чести и достоинству.

Что требует клиентка?

Сообщается, что в ближайшие три дня в АО "Универсал Банк", Олега Гороховского и других уполномоченных лиц соответствующего юридического лица будут направлены досудебные требования с предложением урегулировать спор.

Основные условия такого урегулирования:

публичные персональные извинения Гороховского на всех его личных страницах, на которых распространялась соответствующая информация, а также ее опровержение;

возмещение причиненного вреда, включая денежную компенсацию моральных и душевных страданий;

разблокировка банковского счета клиентки.

Отдельно "ADDATI GROUP" будет направлен адвокатский запрос в банковское учреждение по информации, которая появилась у национальных медиа, о возможном существовании внутреннего чата работников банка, где могут распространяться фото и видео клиентов, полученные при прохождении процедуры идентификации (KYC), для обсуждения и высмеивания таких лиц.

В случае отказа от досудебного урегулирования спора, "ADDATI GROUP" обратится в суд и другие предусмотренные законом учреждения для защиты прав клиентки.

Скандал с monobank

9 марта соучредитель monobank Олег Гороховский опубликовал фото клиентки, сделанное во время ее видеоидентификации, и обвинил ее в пророссийской позиции. Основанием для этого стал флаг, висевший у нее за спиной и который, по мнению Гороховского и работников банка, является русским.

Сама девушка заявила, что это знамя Словении. По ее словам, фото сделали в квартире подруги, когда она проходила видеоверификацию из-за блокировки счета. Она также отметила, что родилась в Украине, не поддерживает Россию, а ее отец служит в ВСУ. После публикации, говорит она, она столкнулась с волной хейта и проблемами со здоровьем.

Национальный банк Украины сообщил, что уже направил запрос в monobank и анализирует обстоятельства этой ситуации. Если будут установлены нарушения, «регулятор может применить предусмотренные законом меры влияния в банк».

"Национальный банк в рамках осуществления функции защиты прав потребителей и надзора анализирует обстоятельства этой ситуации и направил в банк запрос о предоставлении объяснений по поводу обстоятельств распространения информации, которая могла быть получена во время проведения процедур идентификации или верификации клиента и может составлять банковскую тайну", - речь в ответе НБУ по запросу информационного агентства "Интерфакс-Украина".

После этого Гороховский пообещал в случае подобных ситуаций обращаться исключительно к стражам порядка. Также соучредитель monobank заверил клиентов, что их персональные данные находятся в безопасности. В то же время он извинился, добавив, что "выводы сделаны".