У НБУ розповіли, що буде з monobank та хто несе відповідальність за фінустанову

Представлений Олегом Гороховським мобільний банк monobank, що працює за ліцензією АТ "Універсал Банк" та обслуговує понад 10,5 мільйонів клієнтів, не підлягає нагляду з боку Національного банку України.

Як пише Delo.ua, про це заявив голова Нацбанку Андрій Пишний в інтерв'ю Kyiv Independent.

За його словами, Олег Гороховський не входить до числа керівників "Універсал Банку", на яких поширюються процедури нагляду регулятора.

Подальша доля monobank

Пишний розповів, що в рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом, НБУ нещодавно затвердив вимоги до банків та банківських груп щодо управління ризиками третіх сторін. Ці вимоги включають додаткові вимоги до постачальників критично важливих послуг.

Відповідаючи на питання про те, чому Гороховського не вважають менеджером в "Універсал Банку", очільник регулятора зауважив, що після повного впровадження регламенту ЄС щодо управління ризиками третіх сторін це питання буде актуальним для багатьох банків. Однак, проект закону про розширення критеріїв визначення афілійованості контрагентів з банками тимчасово відклала Верховна Рада. Наразі НБУ обговорює із законодавцями, як вирішити це питання.

"Водночас, ми також не можемо зводити питання управління ризиками для третіх сторін до конкретної особи. Це було б неправильно, оскільки цей ризик є комплексним. Це складніше питання. І так чи інакше нам доведеться вирішити це питання, оскільки ми зобов'язалися впроваджувати ключові директиви та регламенти ЄС", - підкреслив Пишний.

Про monobank

monobank — це перший в Україні повністю віртуальний мобільний банк, який працює без фізичних відділень. ТОВ "Фінтех Бенд" керує проектом monobank на базі Універсал Банку Сергія Тігіпка. Банком користуються вже понад 10,5 мільйона українців.

За даними YouControl, кіпрська Crestline Limited наразі володіє 0,08% ТОВ "Фінтех Бенд", а по 31,96% капіталу компанії належать колишнім топменеджерам ПриватБанку Михайлу Рогальському та Олегу Гороховському. Також до списку власників входять Євгенія Кривенко (14%), Дар’я Букрєєва (8%) та кіпрська компанія "Нісетс Лімітед" (14%).

У минулому році віртуальний monobank почав розвивати власну мережу терміналів поповнення.