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В Карпатах запустили электронный билет для посещения национальных парков: как работает система
В Украине официально запущена система электронного билета для природоохранных территорий Карпатского региона.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.
Новая цифровая платформа позволяет туристам заранее покупать билеты на рекреационные маршруты, а администрациям заповедных зон вести прозрачный учет посещений и эффективнее управлять нагрузкой на экосистемы.
Первое практическое тестирование системы провели на одном из самых популярных туристических направлений региона – маршруте к горе Хомяк.
Как работает электронный билет?
Для посетителей система значительно упрощает подготовку к поездке. Билет можно приобрести онлайн за несколько минут, оплатив банковской картой через Apple Pay или Google Pay.
После оплаты билет поступает на электронную почту, хранится в личном кабинете и содержит QR-код, который достаточно показать инспектору с экрана смартфона.
В то же время, система обеспечивает прозрачность финансовых поступлений. Средства от продажи билетов поступают непосредственно национальным паркам и заповедникам и могут направляться на содержание туристической инфраструктуры, обустройство маршрутов, природоохранные мероприятия, научные исследования, эколого-образовательную деятельность и улучшение сервисов для посетителей.
Кроме этого, администрации природоохранных территорий получают доступ к аналитике по посещаемости.
Система позволяет отслеживать количество приобретенных билетов, популярность маршрутов, сезонность и другие показатели, помогающие более эффективно планировать работу, управлять рекреационной нагрузкой и принимать обоснованные управленческие решения.
Напомним, в феврале 2025 года сообщалось, что уже началось строительство первого гостиничного комплекса горного курорта GORO Mountain Resort во львовских Карпатах.