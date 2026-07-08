В Карпатах запустили электронный билет для посещения национальных парков: как работает система

В Украине официально запущена система электронного билета для природоохранных территорий Карпатского региона.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Новая цифровая платформа позволяет туристам заранее покупать билеты на рекреационные маршруты, а администрациям заповедных зон вести прозрачный учет посещений и эффективнее управлять нагрузкой на экосистемы.

Первое практическое тестирование системы провели на одном из самых популярных туристических направлений региона – маршруте к горе Хомяк.

Как работает электронный билет?

Для посетителей система значительно упрощает подготовку к поездке. Билет можно приобрести онлайн за несколько минут, оплатив банковской картой через Apple Pay или Google Pay.

После оплаты билет поступает на электронную почту, хранится в личном кабинете и содержит QR-код, который достаточно показать инспектору с экрана смартфона.

В то же время, система обеспечивает прозрачность финансовых поступлений. Средства от продажи билетов поступают непосредственно национальным паркам и заповедникам и могут направляться на содержание туристической инфраструктуры, обустройство маршрутов, природоохранные мероприятия, научные исследования, эколого-образовательную деятельность и улучшение сервисов для посетителей.

Кроме этого, администрации природоохранных территорий получают доступ к аналитике по посещаемости.

Система позволяет отслеживать количество приобретенных билетов, популярность маршрутов, сезонность и другие показатели, помогающие более эффективно планировать работу, управлять рекреационной нагрузкой и принимать обоснованные управленческие решения.

Напомним, в феврале 2025 года сообщалось, что уже началось строительство первого гостиничного комплекса горного курорта GORO Mountain Resort во львовских Карпатах.