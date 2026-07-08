У Карпатах запустили електронний квиток для відвідування національних парків: як працює система

В Україні офіційно запустили систему електронного квитка для природоохоронних територій Карпатського регіону.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Нова цифрова платформа дозволяє туристам заздалегідь купувати квитки на рекреаційні маршрути, а адміністраціям заповідних зон — вести прозорий облік відвідувань та ефективніше управляти навантаженням на екосистеми.

Перше практичне тестування системи провели на одному з найпопулярніших туристичних напрямків регіону — маршруті до гори Хом'як.

Як працює електронний квиток?

Для відвідувачів система значно спрощує підготовку до подорожі. Квиток можна придбати онлайн за кілька хвилин, оплативши банківською карткою, через Apple Pay або Google Pay.

Одразу після оплати квиток надходить на електронну пошту, зберігається в особистому кабінеті та містить QR-код, який достатньо показати інспектору з екрана смартфона.

Водночас система забезпечує прозорість фінансових надходжень. Кошти від продажу квитків надходять безпосередньо національним природним паркам і заповідникам та можуть спрямовуватися на утримання туристичної інфраструктури, облаштування маршрутів, природоохоронні заходи, наукові дослідження, еколого-освітню діяльність і покращення сервісів для відвідувачів.

Окрім цього, адміністрації природоохоронних територій отримують доступ до аналітики щодо відвідуваності.

Система дозволяє відстежувати кількість придбаних квитків, популярність маршрутів, сезонність та інші показники, що допомагають ефективніше планувати роботу, управляти рекреаційним навантаженням і приймати обґрунтовані управлінські рішення.

Нагадаємо, у лютому 2025 року повідомлялося, що вже розпочалося будівництво першого готельного комплексу гірського курорту GORO Mountain Resort у львівських Карпатах.