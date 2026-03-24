НБУ отозвал лицензию финкомпании из-за нелегальных услуг

НБУ отозвал лицензии из-за нелегальных услуг / НБУ

Национальный банк Украины отозвал лицензии у ООО "ФК "Либерти Финанс" из-за признания ее деловой репутации небезупречной. Решение было принято после выявления фактов работы без надлежащих разрешений и нарушений в деятельности компании.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Финансовую компанию лишили лицензий

Национальный банк Украины отозвал лицензии у ООО "ФК "Либерти Финанс") из-за признания деловой репутации компании небезупречной. Теперь компания не имеет права предоставлять финансовые услуги по кредитованию средств и банковских металлов, а также осуществлять валютные операции с наличной валютой.

Решение Нацбанка базируется на предварительном выводе о том, что деятельность Либерти Финанс имела признаки безлицензионной работы. 24 ноября 2025 г. регулятор официально признал деловую репутацию компании небезупречной из-за предоставления услуг, содержащих признаки финансовых платежных сервисов, без лицензии и надлежащей регистрации. Также в заключении учли репутационные риски, связанные с собственником существенного участия и руководителями компании.

Что известно о компании?

Согласно данным YouControl, ООО "ФК "Либерти Финанс" было зарегистрировано в 2015 году.

Размер уставного капитала составляет 25 млн грн, и весь взнос принадлежит одному учредителю – Антону Сергеевичу Ткаченко, который также является руководителем компании.

ООО "ФК "Либерти Финанс" предоставляет финансовые услуги и осуществляет деятельность в сфере денежного посредничества, кредитования и финансового лизинга. Компания функционирует как общество с ограниченной ответственностью и полностью контролируется Антоном Ткаченко, который является конечным владельцем бенефициара.

Ранее Национальный банк запретил "Либерти Финанс" и связанным с ней лицам предоставлять финансовые платежные услуги через онлайн-сервисы "КИТ Group".

Окончательное решение об отзыве лицензий принял 23 марта 2026 года Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

Автор:
Ольга Опенько