НБУ відкликав ліцензію фінкомпанії через нелегальні послуги

Національний банк України відкликав ліцензії у ТОВ “ФК ”Ліберті Фінанс" через визнання її ділової репутації небездоганною. Рішення ухвалили після виявлення фактів роботи без належних дозволів та порушень у діяльності компанії.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Фінансову компанію позбавили ліцензій

Національний банк України відкликав ліцензії у ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс") через визнання ділової репутації компанії небездоганною. Відтепер компанія не має права надавати фінансові послуги з кредитування коштів та банківських металів, а також здійснювати валютні операції з готівковою валютою.

Рішення Нацбанку базується на попередньому висновку про те, що діяльність "Ліберті Фінанс" мала ознаки безліцензійної роботи. 24 листопада 2025 року регулятор офіційно визнав ділову репутацію компанії небездоганною через надання послуг, які містять ознаки фінансових платіжних сервісів, без ліцензії та належної реєстрації. Також у висновку врахували репутаційні ризики, пов’язані з власником істотної участі та керівниками компанії.

Що відомо про компанію?

Згідно з даними YouControl, ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" було зареєстровано 2015 року.

Розмір статутного капіталу становить 25 млн грн, і весь внесок належить одному засновнику - Антону Сергійовичу Ткаченку, який також є керівником компанії.

ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" надає фінансові послуги та здійснює діяльність у сфері грошового посередництва, кредитування та фінансового лізингу. Компанія функціонує як товариство з обмеженою відповідальністю та повністю контролюється Антоном Ткаченком, який є кінцевим бенефіціарним власником.

Раніше, Національний банк заборонив "Ліберті Фінанс" та пов’язаним із нею особам надавати фінансові платіжні послуги через онлайн-сервіси "КИТ Group".

Остаточне рішення про відкликання ліцензій ухвалив 23 березня 2026 року Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.