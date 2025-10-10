НБУ зупинив діяльність платіжного сервісу фінансової компанії: у чому причина

Національний банк України заборонив фінансовій компанії "Ліберті Фінанс" надавати платіжні послуги через інтернет-сервіси "КИТ Group" ("Kіt Group") через те, що компанія здійснювала грошові перекази без відповідної ліцензії.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба НБУ.

Неліцензована діяльність

Зазначається, що під час дистанційного нагляду регулятор виявив ознаки неліцензованої діяльності. Розслідування підтвердило, що ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс", яке має ліцензію переважно на обмін валют, фактично надавало послуги з переказу коштів через онлайн-платформу "КИТ Group".

НБУ встановив прямий зв'язок між компаніями:

сайти та ресурси "КИТ Group" активно рекламували послуги грошових переказів;

адреси пунктів надання послуг "КИТ Group" майже повністю збігалися з адресами обмінників "Ліберті Фінанс":

власником торговельних марок "КИТ Group" виявився кінцевий бенефіціар "Ліберті Фінанс" — Антон Ткаченко.

Регулятор встановив, що компанія використовувала окремий бренд для надання послуг, на які не мала ліцензії від НБУ.

Рішення НБУ

На підставі зібраних доказів регулятор:

визнав діяльність сервісів "КИТ Group" наданням фінансових платіжних послуг.

відніс ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" до осіб, що здійснюють діяльність без ліцензії та реєстрації.

заборонив компанії та пов'язаним з нею особам подальше надання цих послуг.

НБУ закликав громадян і бізнес бути обачними при користуванні онлайн-сервісами та перед здійсненням фінансових операцій обов’язково перевіряти, чи має установа відповідну авторизацію регулятора.

