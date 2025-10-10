НБУ остановил деятельность платежного сервиса финансовой компании: в чем причина

Национальный банк Украины запретил финансовой компании "Либерти Финанс" предоставлять платежные услуги через интернет-сервисы "КИТ Group" ("Kit Group") из-за того, что компания осуществляла денежные переводы без соответствующей лицензии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила прессслужба НБУ.

Нелицензированная деятельность

Отмечается, что во время дистанционного наблюдения регулятор выявил признаки нелицензированной деятельности. Расследование подтвердило, что ООО "ФК "Либерти Финанс", которое имеет лицензию преимущественно на обмен валют фактически предоставляло услуги по переводу средств через онлайн-платформу "КИТ Group".

НБУ установил прямую связь между компаниями:

сайты и ресурсы "КИТ Group" активно рекламировали услуги денежных переводов;

адреса пунктов предоставления услуг "КИТ Group" почти полностью совпадали с адресами обменников "Либерти Финанс":

владельцем торговых марок "КИТ Group" оказался конечный бенефициар "Либерти Финанс" - Антон Ткаченко.

Регулятор установил, что компания использовала отдельный бренд для предоставления услуг, на которые не было лицензии от НБУ.

Решение НБУ

На основании собранных доказательств регулятор:

признал деятельность сервисов "КИТ Group" предоставлением финансовых платежных услуг.

отнес ООО "ФК "Либерти Финанс" к лицам, осуществляющим деятельность без лицензии и регистрации.

запретил компании и связанным с ней лицам дальнейшее предоставление этих услуг.

НБУ призвал граждан и бизнес быть осмотрительными при пользовании онлайн-сервисами и перед осуществлением финансовых операций обязательно проверять, имеет ли учреждение соответствующую авторизацию регулятора.

