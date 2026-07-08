Российский фондовый рынок рухнул до уровня 2022 года

Российский рынок акций продолжает снижаться 17-ю неделю подряд, переписывая минимумы более чем за три года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Отмечается, что индекс Московской биржи опускался до отметки 2117,5 пункта – самой низкой с 23 декабря 2022 года. С начала недели индекс, включающий бумаги 46 российских компаний, просел на 3,4%, с начала лета — на 16%, а по пиковым значениям войны (май-2024) — на 40%.

Акции "Газпрома", так и не дождавшегося нового контракта с Китаем на строительство газопровода "Сила Сибири 2", упали на 3% во вторник, на 21% с начала июня и обновляют минимумы с октября 2008 года (91,45 рубля за штуку). Бумаги ВТБ обвалились на 7,2% с начала недели и обновили исторические минимумы на фоне опасений, что экономика может столкнуться с банковским кризисом.

На 8,3% с начала недели обвалились акции "Газпромнефти", два крупнейших НПЗ которой - Омский и Московский - атаковали дроны. Последний не сможет возобновить работу до 2027 года, а его ремонт оценивается в $1 млрд.

До минимума с 2009 года упали акции "М.Видео", крупнейшей в стране сети электроники, в прошлом году отчитывавшейся о падении продаж на 28% и чистом убытке на 63 млрд рублей.

На 17.20 на 1,4% дешевеют акции Сбербанка, на 2,7% – "Роснефти", на 4,8% – "Полюса", крупнейшей в России золотодобывающей компании.

"Надежды на российском рынке ухудшаются с каждым днем", - констатирует аналитик "Финама" Дмитрий Лозовой.

По его словам, рынок закладывает сценарий глубокого макроэкономического кризиса и проблем у наиболее уязвимых компаний.

Напомним, атака беспилотников на Москву 18 июня и повторное попадание в нефтеперерабатывающий завод в Капотне обрушили российский фондовый рынок.