McDonald's в Украине стал отдельным рынком

McDonald's в Украине выделили в самостоятельный рынок в международной системе компании. До этого почти четыре года украинский, чешский и словацкий рынки работали в рамках общей управленческой структуры.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на релиз McDonald's.

В компании отметили, что за время работы в общей структуре три рынка открыли более 80 новых ресторанов. В Украине после начала полномасштабной войны сеть возобновила работу большинства заведений и открыла 40 новых ресторанов.

В настоящее время в Украине работает 142 ресторана McDonald's, а команда компании насчитывает около 12 тыс. работников. С 2022 года сеть в стране выросла почти на 30%.

Генеральным директором McDonald's в Украине остается Юлия Бадритдинова.

Также компания сообщила об изменениях в украинской управленческой команде:

Ксения Михайленко возглавила маркетинг;

Сергей Невмержицкий – направление работы с персоналом;

Оксана Демьянчук – направление стратегии и трансформации;

Назар Бедий – направление корпоративного влияния;

Игорь Климов – направление информационных технологий.

Отметим, что в 2025 году McDonald's в Украине существенно расширил команду и инвестировал в развитие сотрудников, создав более 1500 новых рабочих мест. Количество отзывов на вакансии выросло на 60% по сравнению с предыдущим годом, а более 32% новых работников присоединились к команде по рекомендации действующих сотрудников.

Заметим, в 2025 году McDonald's получил 21,3 млрд. грн. выручки в Украине.