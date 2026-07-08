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McDonald's в Украине стал отдельным рынком

ресторан McDonald's
McDonald's в Украине стал отдельным рынком / McDonald's

McDonald's в Украине выделили в самостоятельный рынок в международной системе компании. До этого почти четыре года украинский, чешский и словацкий рынки работали в рамках общей управленческой структуры.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на релиз McDonald's.

В компании отметили, что за время работы в общей структуре три рынка открыли более 80 новых ресторанов. В Украине после начала полномасштабной войны сеть возобновила работу большинства заведений и открыла 40 новых ресторанов.

В настоящее время в Украине работает 142 ресторана McDonald's, а команда компании насчитывает около 12 тыс. работников. С 2022 года сеть в стране выросла почти на 30%.

Генеральным директором McDonald's в Украине остается Юлия Бадритдинова.

Также компания сообщила об изменениях в украинской управленческой команде:

  • Ксения Михайленко возглавила маркетинг;
  • Сергей Невмержицкий – направление работы с персоналом;
  • Оксана Демьянчук – направление стратегии и трансформации;
  • Назар Бедий – направление корпоративного влияния;
  • Игорь Климов – направление информационных технологий.

Отметим, что в 2025 году McDonald's в Украине существенно расширил команду и инвестировал в развитие сотрудников, создав более 1500 новых рабочих мест. Количество отзывов на вакансии выросло на 60% по сравнению с предыдущим годом, а более 32% новых работников присоединились к команде по рекомендации действующих сотрудников.

Заметим, в 2025 году McDonald's получил   21,3 млрд. грн. выручки в Украине.

Автор:
Татьяна Гойденко
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