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McDonald's в Украине стал отдельным рынком
McDonald's в Украине выделили в самостоятельный рынок в международной системе компании. До этого почти четыре года украинский, чешский и словацкий рынки работали в рамках общей управленческой структуры.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на релиз McDonald's.
В компании отметили, что за время работы в общей структуре три рынка открыли более 80 новых ресторанов. В Украине после начала полномасштабной войны сеть возобновила работу большинства заведений и открыла 40 новых ресторанов.
В настоящее время в Украине работает 142 ресторана McDonald's, а команда компании насчитывает около 12 тыс. работников. С 2022 года сеть в стране выросла почти на 30%.
Генеральным директором McDonald's в Украине остается Юлия Бадритдинова.
Также компания сообщила об изменениях в украинской управленческой команде:
- Ксения Михайленко возглавила маркетинг;
- Сергей Невмержицкий – направление работы с персоналом;
- Оксана Демьянчук – направление стратегии и трансформации;
- Назар Бедий – направление корпоративного влияния;
- Игорь Климов – направление информационных технологий.
Отметим, что в 2025 году McDonald's в Украине существенно расширил команду и инвестировал в развитие сотрудников, создав более 1500 новых рабочих мест. Количество отзывов на вакансии выросло на 60% по сравнению с предыдущим годом, а более 32% новых работников присоединились к команде по рекомендации действующих сотрудников.
Заметим, в 2025 году McDonald's получил 21,3 млрд. грн. выручки в Украине.