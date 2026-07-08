McDonald’s в Україні став окремим ринком

McDonald’s в Україні відокремили в самостійний ринок у міжнародній системі компанії. До цього майже чотири роки український, чеський і словацький ринки працювали в межах спільної управлінської структури.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на реліз McDonald’s.

У компанії зазначили, що за час роботи у спільній структурі три ринки відкрили понад 80 нових ресторанів. В Україні після початку повномасштабної війни мережа відновила роботу більшості закладів і відкрила 40 нових ресторанів.

Наразі в Україні працюють 142 ресторани McDonald’s, а команда компанії налічує близько 12 тис. працівників. Від 2022 року мережа в країні зросла майже на 30%.

Генеральною директоркою McDonald’s в Україні залишається Юлія Бадрітдінова.

Також компанія повідомила про зміни в українській управлінській команді:

Ксенія Михайленко очолила маркетинг;

Сергій Невмержицький — напрям роботи з персоналом;

Оксана Дем'янчук — напрям стратегії і трансформації;

Назар Бедій — напрям корпоративного впливу;

Ігор Клімов — напрям інформаційних технологій.

Зауважимо, у 2025 році McDonald’s в Україні суттєво розширив команду та інвестував у розвиток співробітників, створивши понад 1 500 нових робочих місць. Кількість відгуків на вакансії зросла на 60% порівняно з попереднім роком, а понад 32% нових працівників приєдналися до команди за рекомендацією чинних співробітників.

Зауважимо, у 2025 році McDonald’s отримав 21,3 млрд грн виручки в Україні.