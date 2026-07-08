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McDonald’s в Україні став окремим ринком
McDonald’s в Україні відокремили в самостійний ринок у міжнародній системі компанії. До цього майже чотири роки український, чеський і словацький ринки працювали в межах спільної управлінської структури.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на реліз McDonald’s.
У компанії зазначили, що за час роботи у спільній структурі три ринки відкрили понад 80 нових ресторанів. В Україні після початку повномасштабної війни мережа відновила роботу більшості закладів і відкрила 40 нових ресторанів.
Наразі в Україні працюють 142 ресторани McDonald’s, а команда компанії налічує близько 12 тис. працівників. Від 2022 року мережа в країні зросла майже на 30%.
Генеральною директоркою McDonald’s в Україні залишається Юлія Бадрітдінова.
Також компанія повідомила про зміни в українській управлінській команді:
- Ксенія Михайленко очолила маркетинг;
- Сергій Невмержицький — напрям роботи з персоналом;
- Оксана Дем'янчук — напрям стратегії і трансформації;
- Назар Бедій — напрям корпоративного впливу;
- Ігор Клімов — напрям інформаційних технологій.
Зауважимо, у 2025 році McDonald’s в Україні суттєво розширив команду та інвестував у розвиток співробітників, створивши понад 1 500 нових робочих місць. Кількість відгуків на вакансії зросла на 60% порівняно з попереднім роком, а понад 32% нових працівників приєдналися до команди за рекомендацією чинних співробітників.
Зауважимо, у 2025 році McDonald’s отримав 21,3 млрд грн виручки в Україні.