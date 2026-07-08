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Російський фондовий ринок обвалився до рівня 2022 року

біржа
Російські акції обвалилися до рівнів 2022 року

Російський ринок акцій продовжує знижуватися 17-й тиждень поспіль, переписуючи мінімуми більш ніж за три роки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times. 

Зазначається, що індекс Московської біржі опускався до позначки 2117,5 пункту - найнижчою з 23 грудня 2022 року. З початку тижня індекс, що включає папери 46 російських компаній, просів на 3,4%, з початку літа — на 16%, а щодо пікових значень війни (травень-2024) — на 40%.

Акції "Газпрому", який так і не дочекався нового контракту з Китаєм на будівництво газопроводу "Сила Сибіру 2", впали на 3% у вівторок, на 21% з початку червня і оновлюють мінімуми з жовтня 2008 року (91,45 рубля за штуку). Папери ВТБ обвалилися на 7,2% з початку тижня та оновили історичні мінімуми на тлі побоювань, що економіка може мати справу з банківською кризою.

На 8,3% з початку тижня обвалилися акції "Газпромнафти", два найбільші НПЗ якої — Омський та Московський — атакували дрони. Останній  не зможе відновити роботу до 2027 року, а його ремонт оцінюється у $1 млрд.

До мінімуму з 2009 року впали акції "М.Відео", найбільшої в країні мережі електроніки, яка торік звітувала про падіння продажів на 28% і чистий збиток на 63 млрд рублів.

На 17.20 на 1,4% дешевшають акції Сбербанку, на 2,7% - "Роснефти", на 4,8% - "Полюса", найбільшої в Росії золотодобувної компанії.

"Сподівання на російському ринку погіршуються з кожним днем", — констатує аналітик "Фінама" Дмитро Лозовий.

За його словами, ринок закладає сценарій глибокої макроекономічної кризи та проблем у найбільш уразливих компаній.

Нагадаємо, атака безпілотників на Москву 18 червня та повторне влучання в нафтопереробний завод у Капотні обвалили російський фондовий ринок.

Автор:
Світлана Манько
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