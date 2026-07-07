Втрати ворога станом на 7 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 200 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1595 добу повномасштабної війни становлять 1 412 250 осіб.

Втрати Росії у війні на 7 липня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 7 липня втратила:

особового складу – близько 1 412 250 (+1 200) осіб;

танків – 12 097 (+9) од.;

бойових броньованих машин – 24 899 (+5) од.;

артилерійських систем – 45 508 (+57) од.;

РСЗВ – 1 917 (+0) од.;

засобів ППО – 1 478 (+5) од.;

літаків – 436 (+0) од.;

гелікоптерів – 353 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 1 848 (+15) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 394 846 (+2 129) од.;

крилатих ракет – 4 887 (+37) од.;

кораблів / катерів – 33 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 117 085 (+399) од.;

спеціальної техніки – 4 394 (+5) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 7 липня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 108 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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