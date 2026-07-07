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Втрати ворога станом на 7 липня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 200 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1595 добу повномасштабної війни становлять 1 412 250 осіб.
Втрати Росії у війні на 7 липня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 7 липня втратила:
- особового складу – близько 1 412 250 (+1 200) осіб;
- танків – 12 097 (+9) од.;
- бойових броньованих машин – 24 899 (+5) од.;
- артилерійських систем – 45 508 (+57) од.;
- РСЗВ – 1 917 (+0) од.;
- засобів ППО – 1 478 (+5) од.;
- літаків – 436 (+0) од.;
- гелікоптерів – 353 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 848 (+15) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 394 846 (+2 129) од.;
- крилатих ракет – 4 887 (+37) од.;
- кораблів / катерів – 33 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 117 085 (+399) од.;
- спеціальної техніки – 4 394 (+5) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 7 липня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 108 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.
Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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