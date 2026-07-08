Заброшенный дом культуры в Одесской области выставили на продажу: какая стартовая цена

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставил на торги отдельно стоящее здание культуры, которое является двухэтажным нежилым зданием в Одесской области.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба ФГИУ.

Согласно техническим характеристикам объекта, сооружение имеет прочные конструктивные элементы, в частности железобетонный фундамент и перекрытие, бетонный пол, а сами стены выполнены из ракушечника и кирпича.

Локация и стартовая стоимость

Недвижимость расположена по адресу: Одесская область, Одесский район, поселок Новые Беляри, Театральная улица, 1.

Стартовая цена лота на приватизационном аукционе определена на уровне 1,96 миллиона гривен.

Для того чтобы принять участие в коммерческих торгах, потенциальные инвесторы и профильные компании должны подать свои официальные заявки и пройти процедуру регистрации в системе Prozorro.Продажи до 20 июля включительно.

Сам аукцион по определению победителя запланирован на 21 июля.

Напомним, ФГИУ повторно выставил на приватизационный аукцион крупный производственный комплекс по изготовлению этилового спирта и биоэтанола в Тернопольской области. Из-за отсутствия участников предыдущие торги не состоялись, поэтому стартовую цену объекта снизили на 50% – до 73,8 млн грн без НДС.