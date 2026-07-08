Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,51

--0,05

EUR

50,88

+0,01

Наличный курс:

USD

44,55

44,40

EUR

51,20

50,95

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Заброшенный дом культуры в Одесской области выставили на продажу: какая стартовая цена

ФГИ выставил на приватизацию дом культуры в Одесской области
ФГИ выставил на приватизацию дом культуры в Одесской области / ФГИУ

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставил на торги отдельно стоящее здание культуры, которое является двухэтажным нежилым зданием в Одесской области.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба ФГИУ.

Согласно техническим характеристикам объекта, сооружение имеет прочные конструктивные элементы, в частности железобетонный фундамент и перекрытие, бетонный пол, а сами стены выполнены из ракушечника и кирпича.

Фото 2 — Заброшенный дом культуры в Одесской области выставили на продажу: какая стартовая цена

Локация и стартовая стоимость

Недвижимость расположена по адресу: Одесская область, Одесский район, поселок Новые Беляри, Театральная улица, 1.

Стартовая цена лота на приватизационном аукционе определена на уровне 1,96 миллиона гривен.

Для того чтобы принять участие в коммерческих торгах, потенциальные инвесторы и профильные компании должны подать свои официальные заявки и пройти процедуру регистрации в системе Prozorro.Продажи до 20 июля включительно.

Сам аукцион по определению победителя запланирован на 21 июля.

Фото 3 — Заброшенный дом культуры в Одесской области выставили на продажу: какая стартовая цена
Фото 4 — Заброшенный дом культуры в Одесской области выставили на продажу: какая стартовая цена

Напомним, ФГИУ повторно выставил на приватизационный аукцион крупный производственный комплекс по изготовлению этилового спирта и биоэтанола в Тернопольской области. Из-за отсутствия участников предыдущие торги не состоялись, поэтому стартовую цену объекта снизили на 50% – до 73,8 млн грн без НДС.

Автор:
Татьяна Бессараб
Онлайн-трансляція "HR Wisdom Summit 2026"
Ивент