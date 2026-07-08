Закинутий будинок культури на Одещині виставили на продаж: яка стартова ціна

Фонд державного майна України (ФДМУ) виставив на торги окремо розташований будинок культури, який є двоповерховою нежитловою будівлею в Одеській області.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ФДМУ.

Згідно з технічними характеристиками об'єкта, споруда має міцні конструктивні елементи, зокрема залізобетонний фундамент та перекриття, бетонну підлогу, а самі стіни виконані з черепашника та цегли.

Локація та стартова вартість

Нерухомість розташована за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Нові Білярі, вулиця Театральна, 1.

Стартова ціна лота на приватизаційному аукціоні визначена на рівні 1,96 мільйона гривень.

Для того, щоб взяти участь у комерційних торгах, потенційні інвестори та профільні компанії мають подати свої офіційні заявки та пройти процедуру реєстрації в системі Prozorro.Продажі до 20 липня включно.

Сам аукціон з визначення переможця заплановано на 21 липня.

Нагадаємо, ФДМУ повторно виставив на приватизаційний аукціон великий виробничий комплекс із виготовлення етилового спирту та біоетанолу в Тернопільській області. Через відсутність учасників попередні торги не відбулися, тож стартову ціну об’єкта знизили на 50% - до 73,8 млн грн без ПДВ.