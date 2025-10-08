Потери врага по состоянию на 8 октября 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1010 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1323 сутки полномасштабной войны составляют 1 118 370 человек.

Потери России в войне на 8 октября 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 8 октября потеряла:

личного состава – около 1118370 (+1010) человек;

танков – 11240 (+2) ед;

боевых бронированных машин – 23324 (+5) ед;

артиллерийских систем – 33519 (+26) ед;

РСЗО – 1517 (+1) ед.;

средства ПВО – 1225 (+1) ед;

самолетов – 427 (+0) ед;

вертолетов – 346 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 67965 (+401) ед;

крылатые ракеты – 3841 (+0) ед;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки – 1 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 63650 (+75) ед;

специальная техника – 3973 (+0) ед;

Пораженные воздушные цели врага на 8 октября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 154 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

