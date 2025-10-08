Запланована подія 2

Карта боевых действий в Украине на 8 октября 2025 года

Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1323-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 8 октября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 200 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный и 82 авиационных удара, применил одну ракету, сбросил 177 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 5012 обстрелов, в том числе 168 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6159 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Железнодорожное, Степногорск Запорожской области; Зеленодольск Днепропетровской области; Садовое Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одну станцию РЭБ, одну радиолокационную станцию, три состава и другую важную цель противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили семь атак россиян. Противник нанес семь авиационных ударов, в общей сложности сбросил 10 управляемых авиационных бомб и совершил 198 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 29 боевых столкновений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Тихого, Амбарного, Каменки, Бологовки, Западного, Красного Первого, Довгенького и в сторону Колодезного, Двуречанского и Кутькив.

На Купянском направлении зафиксировано восемь атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника вблизи Купянска и в сторону Петропавловки, Новоплатоновки, Песчаного, Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Среднее, Шандриголовое, Новоселовка, Дерилово, Карповка, Торское.

На Северском направлении агрессор атаковал вблизи Ямполя, Григорьевки, Выемки и Серебрянки. Всего за прошедшие сутки произошло 11 боевых столкновений.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не производил.

На Торецком направлении враг совершил 18 атак в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 атак агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Сухецкое, Миролюбовка, Новое Шахово, Ивановка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Лисовка, Покровск, Котлино, Новоукраинка, Удачное, Молодежное в направлении Новопавловки и Балагана.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 32 вражеских штурмовых действия в районах населенных пунктов Запорожье, Александроград, Январское, Новоселовка, Новогеоргиевка, Сосновка, Вороне, Калиновское, Новогригоровка, Воскресенка, Алексеевка, Степное, Поддубное, Березово, Новоселовка.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 11 боевых столкновений вблизи Полтавки и Малиновки.

На Ореховском направлении произошло восемь боевых столкновений – противник пытался продвинуться вблизи Плавнов, Степного и в направлении Степногорска и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили три вражеских атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько