Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

--0,03

EUR

48,17

--0,10

Готівковий курс:

USD

41,31

41,23

EUR

48,60

48,45

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 8 жовтня 2025 року

війна, ЗСУ, військові
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1323-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 8 жовтня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 8 жовтня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 8 жовтня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 8 жовтня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 8 жовтня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 8 жовтня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 8 жовтня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 8 жовтня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 8 жовтня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 8 жовтня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 8 жовтня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 8 жовтня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 8 жовтня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 200 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного та 82 авіаційних ударів, застосував одну ракету, скинув 177 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5012 обстрілів, зокрема 168 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6159 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Залізничне, Степногірськ Запорізької області; Зеленодольськ Дніпропетровської області; Садове Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, одну станцію РЕБ, одну радіолокаційну станцію, три склади та ще одну іншу важливу ціль противника.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили сім атак росіян. Противник завдав сім авіаційних ударів, загалом скинув 10 керованих авіаційних бомб та здійснив 198 артилерійських обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 8 жовтня 2025 року

Минулої доби на Південно–Слобожанському напрямку відбулося 29 боєзіткнень в районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Тихого, Амбарного, Кам’янки, Бологівки, Западного, Красного Першого, Довгенького та в бік Колодязного, Дворічанського й Кутьківки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 8 жовтня 2025 року


На Куп’янському напрямку зафіксовано вісім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Куп’янська та у бік Петропавлівки, Новоплатонівки, Піщаного, Степової Новоселівки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 8 жовтня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Середнє, Шандриголове, Новоселівка, Дерилове, Карпівка, Торське.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 8 жовтня 2025 року

На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Ямполя, Григорівки, Виїмки та Серебрянки. Загалом минулої доби відбулося 11 боєзіткнень.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 8 жовтня 2025 року

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 8 жовтня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 8 жовтня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 атак агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Сухецьке, Миролюбівка, Нове Шахове, Іванівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Горіхове, Дачне, Філія та в напрямку Новопавлівки й Балагану.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 8 жовтня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 32 ворожі штурмові дії в районах населених пунктів Запоріжжя, Олександроград, Січневе, Новоселівка, Новогеоргіївка, Соснівка, Вороне, Калинівське, Новогригорівка, Воскресенка, Олексіївка, Степове, Піддубне, Березове, Новоіванівка.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 8 жовтня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 11 бойових зіткнень поблизу Полтавки та Малинівки.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 8 жовтня 2025 року

На Оріхівському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень – противник намагався просунутися поблизу Плавнів, Степового та в напрямку Степногірська й Новоандріївки.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 8 жовтня 2025 року

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три ворожі атаки.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 8 жовтня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько