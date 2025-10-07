- Тип
Втрати ворога станом на 7 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1020 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1322 добу повномасштабної війни становлять 1 117 360 осіб.
Втрати Росії у війні на 7 жовтня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 7 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1117360 (+1020) осіб;
- танків – 11238 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 23319 (+6) од;
- артилерійських систем – 33493 (+29) од;
- РСЗВ – 1516 (+0) од;
- засоби ППО – 1224 (+1) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 67564 (+338);
- крилаті ракети – 3841 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63575 (+79);
- спеціальна техніка – 3973 (+2).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 7 жовтня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
