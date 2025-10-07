Втрати ворога станом на 7 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1020 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1322 добу повномасштабної війни становлять 1 117 360 осіб.

Втрати Росії у війні на 7 жовтня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 7 жовтня втратила:

особового складу – близько 1117360 (+1020) осіб;

танків – 11238 (+3) од;

бойових броньованих машин – 23319 (+6) од;

артилерійських систем – 33493 (+29) од;

РСЗВ – 1516 (+0) од;

засоби ППО – 1224 (+1) од;

літаків – 427 (+0) од;

гелікоптерів – 346 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 67564 (+338);

крилаті ракети – 3841 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 63575 (+79);

спеціальна техніка – 3973 (+2).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 7 жовтня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

