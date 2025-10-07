Потери врага по состоянию на 7 октября 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1020 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1322 сутки полномасштабной войны составляют 1117360 человек.

Потери России в войне на 7 октября 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 7 октября потеряла:

личного состава – около 1117360 (+1020) человек;

танков – 11238 (+3) ед;

боевых бронированных машин – 23319 (+6) ед;

артиллерийских систем – 33493 (+29) ед;

РСЗО – 1516 (+0) ед;

средства ПВО – 1224 (+1) ед;

самолетов – 427 (+0) ед;

вертолетов – 346 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 67564 (+338);

крылатые ракеты – 3841 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 63 575 (+79);

специальная техника – 3973 (+2).

Пораженные воздушные цели врага на 7 октября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 88 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

