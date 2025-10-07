Запланована подія 2

Карта боевых действий в Украине на 7 октября 2025 года

война, ВСУ, военные
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1322-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 7 октября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 7 октября 2025 года
Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 193 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 66 авиационных ударов, применил три ракеты и 143 управляемых бомбы. Кроме этого, произвел 4523 обстрела, из них 98 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5301 дрон-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Краснополья Сумской области; Алексеево-Дружковка, Константиновка Донецкая область; Запорожье, Разумовка, Новояковловка, Степное Запорожской области; Казачье Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, три артиллерийских средства, пункт управления БПЛА, командный пункт и два других важных объекта противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили шесть атак россиян. Противник нанес 8 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 27 управляемых авиабомб и произвел 154 обстрела, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 7 октября 2025 года

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 19 боевых столкновений в районах Волчанских Хуторов, Каменки, Строевки и в направлении Бологовки, Колодезного и Отрадного.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 7 октября 2025 года

На Купянском направлении зафиксировано 11 атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Купянск, Редьковка и в сторону Песчаного, Петропавловки и Богуславки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 7 октября 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал пять раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Редкодуб, Мирное, Торское и Шандриголовое.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 7 октября 2025 года

На Северском направлении агрессор атаковал вблизи Григоровки и в направлении Дроновки и Ямполя. Всего за прошедшие сутки произошло 20 боевых столкновений.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 7 октября 2025 года

На Краматорском направлении Силы обороны отразили две вражеские атаки вблизи Майского и в сторону населенного пункта Ступочки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 7 октября 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 23 атаки в районах Русиного Яра, Екатериновки, Щербиновки, Плещеевки и Полтавки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 7 октября 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 59 атак агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Родинское, Красный Лиман, Разино, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Орехово, Филиал и в сторону Новопавлов.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 7 октября 2025 года

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 22 вражеских штурма в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Поддубное, Воскресенка, Январское, Сосновка, Вороне и Новогригоровка. Четыре боестолкновения продолжается.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 7 октября 2025 года

На Гуляйпольском направлении враг восемь раз пытался наступать вблизи Полтавки, получил отпор.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 7 октября 2025 года

На Ореховском направлении агрессор четырежды атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Степное и Каменское.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 7 октября 2025 года

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении противник предпринял одну безрезультатную попытку продвинуться вперед.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 7 октября 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.

Автор:
Светлана Манько