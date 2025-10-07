Запланована подія 2

Карта бойових дій в Україні на 7 жовтня 2025 року

війна, ЗСУ, військові
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1322-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 7 жовтня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 7 жовтня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 7 жовтня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 7 жовтня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 7 жовтня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 7 жовтня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 7 жовтня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 7 жовтня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 7 жовтня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 7 жовтня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 7 жовтня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 7 жовтня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 7 жовтня 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 7 жовтня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 193 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 66 авіаційних ударів, застосував три ракети й 143 керовані бомби. Крім цього, здійснив 4523 обстріли, з них 98 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5301 дрон-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Краснопілля Сумської області; Олексієво-Дружківка, Костянтинівка Донецька область; Запоріжжя, Розумівка, Новояковлівка, Степове Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, три артилерійських засоби, пункт управління БпЛА, командний пункт та два інші важливі об’єкти противника.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили шість атак росіян. Противник завдав 8 авіаційних ударів, загалом скинув 27 керованих авіабомб та здійснив 154 обстріли, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 7 жовтня 2025 року

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося 19 боєзіткнень у районах Вовчанських Хуторів, Кам’янки, Строївки та в напрямку Бологівки, Колодязного й Одрадного.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 7 жовтня 2025 року

На Куп’янському напрямку зафіксовано 11 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу населених пунктів Куп’янськ, Редьківка та у бік Піщаного, Петропавлівки й Богуславки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 7 жовтня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував п’ять разів, намагаючись просунутися вперед в районах населених пунктів Рідкодуб, Мирне, Торське та Шандриголове.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 7 жовтня 2025 року

На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Григорівки та у напрямку Дронівки і Ямполя. Загалом минулої доби відбулося 20 боєзіткнень.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 7 жовтня 2025 року

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки поблизу Майського та у бік населеного пункту Ступочки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 7 жовтня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 23 атаки у районах Русиного Яру, Катеринівки, Щербинівки, Плещіївки та Полтавки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 7 жовтня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 59 атак агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Філія та у бік Новопавлівки й Володимирівки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 7 жовтня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 22 ворожі штурми у районах населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Піддубне, Воскресенка, Січневе, Соснівка, Вороне та Новогригорівка. Чотири боєзіткнення триває.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 7 жовтня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку ворог вісім разів намагався наступати поблизу Полтавки, отримав відсіч.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 7 жовтня 2025 року

На Оріхівському напрямку агресор чотири рази атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Степове та Кам’янське.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 7 жовтня 2025 року

Минулої доби на Придніпровському напрямку противник здійснив одну безрезультатну спробу просунутись вперед.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 7 жовтня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько