PR-марафон "В зеркале реальности": как брендам завоевывать доверие, отражать правду и реагировать на вызовы эпохи неопределенности

В мире, где неопределенность стала нормой, способность быстро реагировать на вызовы приобретает ключевое значение. Это время, когда от коммуникаций требуют не только передавать информацию, но отражать правду, формировать доверие, задавать тон разговору и чувствовать общественный нерв. Как формировать доверие в мире, где переплетаются правда, мифы, фейки и эмоции? Как реагировать на вызовы и восстанавливать прозрачность диалога? Как отражать общественные настроения и трансформировать их в силу бренда?

30 октября 2025 года ответит на эти вопросы PR-марафон "В зеркале реальности" от медиа о маркетинге и коммуникации MMR.ua и бизнес/медиа бюро Ekonomika+ .

Регистрация по early bird цене 2500 грн уже открыта на prmrfn.mmr.ua. Станьте тем, кто превращает доверие в бизнес-результат.

В этом году приглашаем креативщиков, коммуникационников и маркетологов, топ-менеджмент и владельцев крупных украинских бизнесов и МСБ поговорить о кризисных и антикризисных стратегиях, о резонирующих и разделяющих темах, о доверии и тоне разговора, который формирует общество. А точнее:

Люди и доверие. Как построить авторитет в эпоху "кривых зеркал": агенты прозрачности, инструменты построения персональной репутации и репутации бренда, социальная ответственность как стратегическая составляющая и "человеческий голос" бренда как новый стандарт общения.

Бизнес и стратегии. PR за столом топ-менеджмента: от тактики до стратегического воздействия. Как объяснить PR в бизнес-цифрах, измеряемость результатов и ROI, баланс между инновациями и ресурсами, а также главная дилемма настоящего — инхаус-отдел или независимое агентство.

Технологии и профессии. Влияние ИИ, данных и аналитики на работу коммуникационщиков. Вызовы дезинформации, киберрисков, нравственная интеграция технологий и новые каналы воздействия.

Общество и кризисоустойчивость. Шпаргалка из антикризисного PR в эпоху тотального внимания: как реагировать мгновенно, не потерять доверие и не дать ошибке стать вирусной, а также успешные и провальные кейсы и уроки, которые следует извлечь на рынок.

Что ждет марафон?

30+ спикеров - те, кто формирует содержание рынка;

300+ участников офлайн-сообщества и 8000+ онлайн-зрителей;

4 панельные дискуссии – глубокие, честные, острые;

1 день – максимум инсайтов.

Нас ожидают инсайты от:

Ксении Сикорской, маркетинг-директора ПУМБ;

Сергея Кости, маркетинг-директор Bolt в ЦВЕ и Азии;

Александры Игнатик, руководителя PR-направления Eva;

Ирины Метневой, основательницы Vandog Agency;

и невероятного состава других экспертов.

В рамках марафона также пройдет церемония награждения победителей Конкурса PR-кейсов, демонстрирующего, как бренды в условиях нестабильности отражают ценности, строят доверие и устанавливают новые стандарты профессионализма.

Следите за обновлением программы на сайте и странице MMR в Facebook и Telegram .

30 октября 2025

📍 Secret Place (локацию участники узнают накануне).

Регистрируйся по early bird цене 2500 грн на prmarathon.mmr.ua. Чтобы быть на шаг впереди и первыми ловить инсайты события.

Генеральный партнер мероприятия – ПУМБ.

Генеральный медиапартнер – Мы Украина+.

Об организаторе

MMR — маркер в мире маркетинга и коммуникаций и коммуникационный хаб, объединяющий онлайн-ресурс mmr.ua, направление профильных ивентов и рейтингов. Главные новости и статьи о маркетинге, рекламе, PR, дизайне и диджитале-индустрии. Кейсы, тренды и инсайты из Украины и всего мира. mmr.ua – находит смыслы медиа, маркирует тренды, выделяет то, что действительно стоит внимания.

Бизнес/медиа бюро Ekonomika+ объединяет четыре ведущих украинских медиа Delo.ua, MMR.ua, Womo.ua , ТОП-100 , которые освещают главные события бизнес-среды, экономики, политики, маркетинга и женского лидерства. Эти медиа создают мощную информационную экосистему, которая ежегодно Ekonomika+ проводит масштабные мероприятия, среди которых — Get Business Festival, MRKTNG-марафон, HR Wisdom Summit, She Congress, Business Wisdom Summit.