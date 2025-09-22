PR-марафон "У дзеркалі реальності": як брендам завойовувати довіру, відображати правду та реагувати на виклики епохи невизначеності

У світі, де невизначеність стала нормою, здатність швидко реагувати на виклики набуває ключового значення. Це час, коли від комунікацій вимагають не лише передавати інформацію, а й відображати правду, формувати довіру, задавати тон розмові та відчувати суспільний нерв. Як формувати довіру у світі, де переплітаються правда, міфи, фейки та емоції? Як реагувати на виклики та відновлювати прозорість діалогу? Як відображати суспільні настрої та трансформувати їх у силу для бренду?

30 жовтня 2025 року дасть відповідь на ці запитання PR-марафон "У дзеркалі реальності" від медіа про маркетинг та комунікації MMR.ua та бізнес/медіа бюро Ekonomika+.

Реєстрація за early bird ціною 2500 грн вже відкрита на prmrfn.mmr.ua. Станьте тим, хто перетворює довіру на бізнес-результат.

Цього року запрошуємо креативників, комунікаційників та маркетологів, топменеджмент та власників великих українських бізнесів та МСБ поговорити про кризові та антикризові стратегії, про теми, що резонують і розділяють, про довіру і тон розмови, який формує суспільство. А точніше:

Люди та довіра. Як побудувати авторитет у добу "кривих дзеркал": агенти прозорості, інструменти з побудови персональної репутації та репутації бренду, соціальна відповідальність як стратегічна складова та "людський голос" бренду як новий стандарт спілкування.

Бізнес і стратегія. PR за столом топменеджменту: від тактики до стратегічного впливу. Як пояснити PR у бізнес-цифрах, вимірюваність результатів і ROI, баланс між інноваціями та ресурсами, а також головна дилема сьогодення — інхаус-відділ чи незалежна агенція.

Технології та майбутнє професії. Вплив ШІ, даних і аналітики на роботу комунікаційників. Виклики дезінформації, кіберризиків, етична інтеграція технологій та нові канали впливу.

Суспільство й кризостійкість. Шпаргалка з антикризового PR в епоху тотальної уваги: як реагувати миттєво, не втратити довіру та не дати помилці стати вірусною, а також успішні та провальні кейси та уроки, які варто винести ринку.

Що чекає на марафоні?

30+ спікерів — ті, хто формує змісти ринку;

300+ учасників офлайн спільноти та 8000+ онлайн глядачів;

4 панельні дискусії — глибокі, чесні, гострі;

1 день — максимум інсайтів.

На нас очікують інсайти від:

Ксенії Сікорської, маркетинг-директорки ПУМБ;

Сергія Кості, маркетинг-директор Bolt у ЦСЄ та Азії;

Олександри Гнатик, керівниці PR-напряму Eva;

Ірини Метньової, засновниці Vandog Agency;

та неймовірного складу інших експертів.

У межах марафону також відбудеться церемонія нагородження переможців Конкурсу PR-кейсів, який демонструє, як бренди в умовах нестабільності відображають цінності, будують довіру та встановлюють нові стандарти професійності.

Слідкуйте за оновленнями програми на сайті і сторінці MMR у Facebook та Telegram.

30 жовтня 2025

📍Secret Place (локацію учасники дізнаються напередодні).

Реєструйся за early bird ціною 2500 грн на prmarathon.mmr.ua. Щоб бути на крок попереду та першими ловити інсайти події.

Генеральний партнер заходу – ПУМБ.

Генеральний медіапартнер – Ми Україна+.

Про організатора

MMR — маркер у світі маркетингу та комунікацій та комунікаційний хаб, який об’єднує онлайн-ресурс mmr.ua, напрям профільних івентів та рейтингів. Головні новини і статті про маркетинг, рекламу, PR, дизайн та диджитал-індустрію. Кейси, тренди та інсайти з України та всього світу. mmr.ua – медіа, що віднаходить сенси, маркує тренди, виділяє те, що справді варте уваги.

Бізнес/медіа бюро Ekonomika+ об’єднує чотири провідні українські медіа Delo.ua, MMR.ua, Womo.ua, ТОП-100, які висвітлюють головні події бізнес-середовища, економіки, політики, маркетингу та жіночого лідерства. Разом ці медіа створюють потужну інформаційну екосистему, яка щороку Ekonomika+ проводить масштабні заходи, серед яких — Get Business Festival, MRKTNG-марафон, HR Wisdom Summit, She Congress, Business Wisdom Summit.