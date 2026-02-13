Запланована подія 2

Правительство Германии планирует ограничить рост цен на аренду жилья и защитить права арендаторов

Франкфурт-на-Майне Германия фемида здания архитектура
Власти Германии считают, что на рынке аренды жилья проблемы с доступностью. / Freepik

Федеральное правительство Германии объявило о намерении ввести новые ограничения на рынке аренды жилья, чтобы сдержать дальнейший рост цен и обеспечить защиту прав арендаторов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на I Am Expat.

В частности, власти планируют ограничить ежегодное повышение арендной платы до 3,5%. Цельстабилизация жилищного рынка, где за годы фиксируется значительное подорожание.

Также правительство предлагает защитить права арендаторов. Согласно предложениям, владельцы жилья не смогут выселить жильцов, если они задолжали, но готовы оплатить сейчас.

Кроме того, власти планируют распространить ограничения на краткосрочные договоры аренды продолжительностью более шести месяцев, а также ввести дополнительные требования к прозрачности формирования стоимости аренды меблированного жилья.

Правительство объясняет необходимость реформ дефицитом доступного жилья и стремительным ростом стоимости аренды в крупных городах страны. Также планируется продолжить действие механизма так называемого "тормоза арендной платы" по меньшей мере до 2029 года.

В то же время оппозиционные политики уже заявили, что предложенных мер недостаточно для решения проблемы доступности жилья.

Напомним, падение цен на аренду жилых помещений в конце 2025 года было зафиксировано в Чехии. Наибольший процент снижения цен наблюдается в городах восточных регионов, в то время как в Праге и Карловых Варах аренда даже подорожала.

Автор:
Ярослава Тюпка