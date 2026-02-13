Уряд Німеччини планує обмежити ріст цін на оренду житла та захистити права орендарів

Федеральний уряд Німеччини оголосив про намір запровадити нові обмеження на ринку оренди житла, щоб стримати подальше зростання цін і забезпечити захист прав орендарів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на I am expat.

Зокрема, влада планує обмежити щорічне підвищення орендної плати до 3,5%. Мета — стабілізація житлового ринку, де впродовж років фіксується значне подорожчання.

Також уряд пропонує захистити права орендарів. Згідно з пропозиціями, власники житла не зможуть виселити мешканців, якщо ті заборгували, але готові сплатити зараз.

Поза тим, влада планує поширити обмеження на короткострокові договори оренди тривалістю понад шість місяців, а також запровадити додаткові вимоги до прозорості формування вартості оренди мебльованого житла.

Уряд пояснює необхідність реформ дефіцитом доступного житла та стрімким зростанням вартості оренди у великих містах країни. Також планується продовжити дію механізму так званого “гальма орендної плати” щонайменше до 2029 року.

Водночас опозиційні політики вже заявили, що запропонованих заходів недостатньо для вирішення проблеми доступності житла.

Нагадаємо, падіння цін на оренду житлових приміщень наприкінці 2025 року зафіксували в Чехії. Найбільший відсоток зниження цін спостерігається в містах східних регіонів, водночас у Празі та Карлових Варах оренда навіть подорожчала.