Правительство изменило правила формирования перечня опасных территорий: почему это важно для общин

Кабмин принял изменения к постановлению № 1364 от 6 декабря 2022 года, которые вводят более четкий и прозрачный алгоритм определения статуса территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированы. Теперь общины могут самостоятельно подавать свои предложения по изменению статуса населенного пункта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

До сих пор отсутствие единого механизма формирования такого перечня создавало сложности для органов власти и местного самоуправления, в частности, в определении точных дат начала и завершения боевых действий или оккупации.

Вскоре приступит к работе соответствующая комиссия по вопросам формирования перечня, которая будет рассматривать предложения от общин, если их не учли на уровне областных администраций.

Она будет рассматривать предложения от общин, если они не были учтены на уровне областных администраций. В состав комиссии включаются представители Минобороны и Генштаба ВСУ для дополнительной верификации ситуации безопасности на местах.

Почему это важно для общин?

Наличие населенного пункта в перечне является основанием для реализации следующих прав:

право на компенсацию за уничтоженное или поврежденное в результате агрессии РФ имущество;

помощь на проживание ВПЛ;

особые условия начисления налогов;

специальные условия работы государственных реестров;

особые условия ведения бизнеса;

начисление зарплат для работников коммунальных предприятий

"Мы создаем понятную "дорожную карту" для определения статуса каждого населенного пункта. Это не просто технические изменения, а инструмент обеспечения справедливости. Граждане и бизнес должны иметь четкую правовую определенность того, какой статус имеет их территория в конкретный период", — отмечает замминистра Алексей Рябыкин.

По его словам, унифицированный подход позволит избежать разногласий в трактовке норм законодательства и повысит эффективность государственной поддержки на местах.

Это обеспечит прозрачность взаимодействия между центральными властями и областными военными администрациями, позволяя оперативно актуализировать данные в зависимости от ситуации на фронте.

Напомним, по состоянию на август 2025 года 7214 налогоплательщиков, пострадавших от боевых действий, были временно освобождены от налогов. В частности, 2913 из них воспользовались этой льготой в текущем году.