Уряд змінив правила формування переліку небезпечних територій: чому це важливо для громад

Кабмін ухвалив зміни до постанови № 1364 від 6 грудня 2022 року, які запроваджують більш чіткий та прозорий алгоритм визначення статусу територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або які є тимчасово окупованими. Відтепер громади можуть самостійно подавати свої пропозиції щодо зміни статусу населеного пункту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.

Досі відсутність єдиного механізму формування такого переліку створювала складнощі для органів влади та місцевого самоврядування, зокрема у визначенні точних дат початку й завершення бойових дій або окупації.

Невдовзі розпочне роботу відповідна комісія з питань формування переліку, яка розглядатиме пропозиції від громад, якщо їх не врахували на рівні обласних адміністрацій.

Вона розглядатиме пропозиції від громад, якщо їх не врахували на рівні обласних адміністрацій. До складу комісії включаються представники Міноборони та Генштабу ЗСУ для додаткової верифікації безпекової ситуації на місцях.

Чому це важливо для громад?

Наявність населеного пункту в переліку є підставою для реалізації таких прав:

право на компенсацію за знищене або пошкоджене внаслідок агресії РФ майно;

допомога на проживання ВПО;

особливі умови нарахування податків;

спеціальні умови роботи державних реєстрів;

особливі умови ведення бізнесу;

нарахування зарплат для працівників комунальних підприємств.

"Ми створюємо зрозумілу "дорожню карту" для визначення статусу кожного населеного пункту. Це не просто технічні зміни, а інструмент забезпечення справедливості. Громадяни та бізнес повинні мати чітку правову визначеність щодо того, який статус має їхня територія в конкретний період", — зазначає заступник міністра Олексій Рябикін.

За його словами, уніфікований підхід дозволить уникнути розбіжностей у трактуванні норм законодавства та підвищить ефективність державної підтримки на місцях

Це забезпечить прозорість взаємодії між центральною владою та обласними військовими адміністраціями, дозволяючи оперативно актуалізувати дані залежно від ситуації на фронті.

Нагадаємо, станом на серпень 2025 року 7214 платників податків, що постраждали від бойових дій, були тимчасово звільнені від сплати податків. Зокрема, 2913 з них скористалися цією пільгою в поточному році.