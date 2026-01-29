Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,77

--0,19

EUR

51,23

-0,00

Готівковий курс:

USD

43,05

42,95

EUR

51,50

51,30

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Уряд змінив правила формування переліку небезпечних територій: чому це важливо для громад

чоловік, перевірка, монітор, документи
Громади можуть самостійно подавати пропозиції щодо зміни статусу населеного пункту / Freepik

Кабмін ухвалив зміни до постанови № 1364 від 6 грудня 2022 року, які запроваджують більш чіткий та прозорий алгоритм визначення статусу територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або які є тимчасово окупованими. Відтепер громади можуть самостійно подавати свої пропозиції щодо зміни статусу населеного пункту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.

Досі відсутність єдиного механізму формування такого переліку створювала складнощі для органів влади та місцевого самоврядування, зокрема у визначенні точних дат початку й завершення бойових дій або окупації.

Невдовзі розпочне роботу відповідна комісія з питань формування переліку, яка розглядатиме пропозиції від громад, якщо їх не врахували на рівні обласних адміністрацій. 

Вона розглядатиме пропозиції від громад, якщо їх не врахували на рівні обласних адміністрацій. До складу комісії включаються представники Міноборони та Генштабу ЗСУ для додаткової верифікації безпекової ситуації на місцях.

Чому це важливо для громад?

Наявність населеного пункту в переліку є підставою для реалізації таких прав:

  • право на компенсацію за знищене або пошкоджене внаслідок агресії РФ майно; 
  • допомога на проживання ВПО; 
  • особливі умови нарахування податків; 
  • спеціальні умови роботи державних реєстрів; 
  • особливі умови ведення бізнесу; 
  • нарахування зарплат для працівників комунальних підприємств.

"Ми створюємо зрозумілу "дорожню карту" для визначення статусу кожного населеного пункту. Це не просто технічні зміни, а інструмент забезпечення справедливості. Громадяни та бізнес повинні мати чітку правову визначеність щодо того, який статус має їхня територія в конкретний період", — зазначає заступник міністра Олексій Рябикін.

За його словами, уніфікований підхід дозволить уникнути розбіжностей у трактуванні норм законодавства та підвищить ефективність державної підтримки на місцях

Це забезпечить прозорість взаємодії між центральною владою та обласними військовими адміністраціями, дозволяючи оперативно актуалізувати дані залежно від ситуації на фронті.

Нагадаємо, станом на серпень 2025 року 7214 платників податків, що постраждали від бойових дій, були тимчасово звільнені від сплати податків. Зокрема, 2913 з них скористалися цією пільгою в поточному році.

Автор:
Тетяна Ковальчук