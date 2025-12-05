Правительство подало в Верховную Раду законопроект о новых контрактах для военнослужащих

Правительство одобрило и направило в Верховную Раду законопроект, внедряющий новую систему контрактов для военнослужащих. Документ разработан Министерством обороны во исполнение поручения президента Владимира Зеленского и призван ответить на запросы украинских военных и общества.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра обороны Дениса Шмыгаля.

Что изменится для военных

Проект закона предусматривает введение четко определенных сроков службы и повышения выплат для контрактников всех сил безопасности и обороны – Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии, Госпогранслужбы и других.

Согласно с предложениями правительства, контракты могут заключаться на срок от одного до пяти лет.

Военнослужащие, подпишущие контракт сроком на 2-5 лет, получат право на 12-месячную отсрочку от мобилизации после завершения службы.

Проект также вводит ежегодные финансовые бонусы и дополнительное ежемесячное вознаграждение за участие в боевых операциях.

Заключить новый контракт смогут резервисты, военные в запасе, мобилизованные военнослужащие, а также те, кто уже служит по контракту и хочет перезаключить его на обновленных условиях.

В правительстве ожидают оперативное принятие документа парламентом и прогнозируют, что новая система контрактов начнет действовать в первом квартале 2026 года.

Напомним, в сентябре Кабинет министров принял решение о расширении экспериментального проекта "Контракт 18-24", теперь он охватывает должности, связанные с эксплуатацией беспилотных систем. Также введена отдельная форма контракта для граждан до 25 лет и расширены категории военнослужащих, которые могут получить единовременную денежную помощь.