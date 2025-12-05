Запланована подія 2

Уряд подав до Верховної Ради законопроєкт про нові контракти для військовослужбовців

Проєкт закону передбачає запровадження чітко визначених термінів служби / Міноборони

Уряд схвалив та направив до Верховної Ради законопроєкт, який впроваджує нову систему контрактів для військовослужбовців. Документ розроблений Міністерством оборони на виконання доручення президента Володимира Зеленського і покликаний відповісти на запити українських військових та суспільства.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра оборони Дениса Шмигаля.

Що зміниться для військових

Проєкт закону передбачає запровадження чітко визначених термінів служби та підвищення виплат для контрактників усіх сил безпеки та оборони – Збройних Сил України, Нацгвардії, Держприкордонслужби та інших.

Згідно з пропозиціями уряду, контракти можуть укладатися на термін від одного до п’яти років.

Військовослужбовці, які підпишуть контракт строком на 2-5 років, отримають право на 12-місячну відстрочку від мобілізації після завершення служби.

Проєкт також запроваджує щорічні фінансові бонуси та додаткову щомісячну винагороду за участь у бойових операціях.

Укласти новий контракт зможуть резервісти, військові в запасі, мобілізовані військовослужбовці, а також ті, хто вже служить за контрактом і хоче переукласти його на оновлених умовах.

В уряді очікують на оперативне ухвалення документа парламентом та прогнозують, що нова система контрактів почне діяти у першому кварталі 2026 року.

Нагадаємо, у вересні Кабінет міністрів ухвалив рішення про розширення експериментального проєкту “Контракт 18–24”, тепер він охоплює посади, пов’язані з експлуатацією безпілотних систем. Також введено окрему форму контракту для громадян до 25 років і розширено категорії військовослужбовців, які можуть отримати одноразову грошову допомогу.

Автор:
Тетяна Гойденко