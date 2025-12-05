- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Уряд подав до Верховної Ради законопроєкт про нові контракти для військовослужбовців
Уряд схвалив та направив до Верховної Ради законопроєкт, який впроваджує нову систему контрактів для військовослужбовців. Документ розроблений Міністерством оборони на виконання доручення президента Володимира Зеленського і покликаний відповісти на запити українських військових та суспільства.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра оборони Дениса Шмигаля.
Що зміниться для військових
Проєкт закону передбачає запровадження чітко визначених термінів служби та підвищення виплат для контрактників усіх сил безпеки та оборони – Збройних Сил України, Нацгвардії, Держприкордонслужби та інших.
Згідно з пропозиціями уряду, контракти можуть укладатися на термін від одного до п’яти років.
Військовослужбовці, які підпишуть контракт строком на 2-5 років, отримають право на 12-місячну відстрочку від мобілізації після завершення служби.
Проєкт також запроваджує щорічні фінансові бонуси та додаткову щомісячну винагороду за участь у бойових операціях.
Укласти новий контракт зможуть резервісти, військові в запасі, мобілізовані військовослужбовці, а також ті, хто вже служить за контрактом і хоче переукласти його на оновлених умовах.
В уряді очікують на оперативне ухвалення документа парламентом та прогнозують, що нова система контрактів почне діяти у першому кварталі 2026 року.
Нагадаємо, у вересні Кабінет міністрів ухвалив рішення про розширення експериментального проєкту “Контракт 18–24”, тепер він охоплює посади, пов’язані з експлуатацією безпілотних систем. Також введено окрему форму контракту для громадян до 25 років і розширено категорії військовослужбовців, які можуть отримати одноразову грошову допомогу.