Правительство повышает помощь пострадавшим от мин и взрывоопасных предметов: что известно

мина, разминирование
Правительство обновило операционный план противоминной деятельности до 2033 года. / Центр гуманитарного разминирования

Правительство обновило операционный план выполнения Национальной стратегии противоминной деятельности до 2033 года. Изменения предполагают назначение ответственных органов, внедрение системы приоритезации загрязненных территорий и повышение помощи пострадавшим от взрывоопасных предметов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Обновленный план противоминной деятельности

Систему приоритезации загрязненных территорий планируется запустить до конца 2026 года. Реализация проекта будет осуществляться при финансовой поддержке доноров и международных организаций.

Обновленный операционный план также предусматривает усиление помощи людям, пострадавшим от взрывоопасных предметов. Это направление будет финансироваться с привлечением донорских средств.

В то же время утратил оперативный план мер по противоминной деятельности, принятый в 2022 году. Документ стал неактуален после утверждения Национальной стратегии противоминной деятельности в 2024 году.

К подготовке изменений приняли участие более 50 стейкхолдеров — представители центральных органов власти, областных военных администраций, операторы противоминной деятельности и международные организации.

Отметим, что на декабрь прошлого года в рамках государственной программы компенсации стоимости разминирования фермерам уже вернули почти 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.

Автор:
Ольга Опенько