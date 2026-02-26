Уряд підвищує допомогу постраждалим від мін і вибухонебезпечних предметів: що відомо

Уряд оновив операційний план виконання Національної стратегії протимінної діяльності до 2033 року. Зміни передбачають призначення відповідальних органів, впровадження системи пріоритезації забруднених територій та підвищення допомоги постраждалим від вибухонебезпечних предметів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Оновлений план протимінної діяльності

Систему пріоритезації забруднених територій планують запустити до кінця 2026 року. Реалізація проєкту відбуватиметься за фінансової підтримки донорів і міжнародних організацій.

Оновлений операційний план також передбачає посилення допомоги людям, які постраждали від вибухонебезпечних предметів. Цей напрям фінансуватиметься із залученням донорських коштів.

Водночас чинність втратив оперативний план заходів з протимінної діяльності, ухвалений у 2022 році. Документ став неактуальним після затвердження Національної стратегії протимінної діяльності у 2024 році.

До підготовки змін долучилися понад 50 стейкхолдерів — представники центральних органів влади, обласних військових адміністрацій, оператори протимінної діяльності та міжнародні організації.

Зазначимо, що станом на грудень минулого року в межах державної програми компенсації вартості розмінування фермерам уже повернули майже 10 тисяч гектарів сільськогосподарських земель.