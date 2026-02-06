76,4 млн грн за розмінування: скільки агроземель вдалося очистити за ці гроші у січні

У січні 2026 року державна програма розмінування агросектору продемонструвала рекордні показники: оператори повернули в експлуатацію 1 340 га земель, а загальна сума компенсацій за виконані роботи вже наблизилася до позначки у 790 мільйонів гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

В межах державної програми компенсації вартості розмінування земель сільськогосподарського призначення у січні:

1 340 га земель розмінували оператори протимінної діяльності;

12 угод з розмінування агроземель виконані;

76,4 млн грн отримали оператори ПМД за виконану роботу;

57,1 тис. грн/га – середня вартість розмінованої у грудні землі в межах програми;

Ще за 8 договорами, укладеними Центром гуманітарного розмінування, оператори протимінної діяльності розпочали очищення понад 3,5 тис. га сільгоспземель. Вартість таких послуг — 252,7 млн грн.

Наразі активні роботи тривають ще на 25 ділянках площею 5,7 тис. га. Загальний успіх програми від початку її запуску — 13,63 тис. га відновлених земель, що стало можливим завдяки фінансуванню в межах інструменту ЄС Ukraine Facility Plan.

Також Україна вперше застосувала цифрову платформу GRIT для формування Плану гуманітарного розмінування на 2026 рік. Цей експериментальний проєкт дозволив максимально точно визначити пріоритетні ділянки загальною площею 5 312 гектарів.

Закупівлю послуг для очищення цих земель коштом бюджету здійснюватиме Центр гуманітарного розмінування.

Нагадаємо, центр гуманітарного розмінування успішно завершив торги з очищення трьох об’єктів, які фінансуватимуться за кошти збору “Крок за кроком” на платформі UNITED24. За результатами аукціонів вартість робіт знизилася з 61,4 млн до 53,3 млн грн, що дозволило зекономити понад 8 млн грн.