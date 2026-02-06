76,4 млн грн за разминирование: сколько агроземель удалось очистить за эти деньги в январе

В январе 2026 года государственная программа разминирования агросектора продемонстрировала рекордные показатели: операторы вернули в эксплуатацию 1340 га земель, а общая сумма компенсаций за выполненные работы уже приблизилась к отметке в 790 миллионов гривен.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики .

В рамках государственной программы компенсации стоимости разминирования земель сельскохозяйственного назначения в январе:

1340 га земель разминировали операторы противоминной деятельности;

12 соглашений по разминированию агроземель исполнены;

76,4 млн грн получили операторы ГТД за проделанную работу;

57,1 тыс. грн/га – средняя стоимость разминированной в декабре земли в рамках программы;

Еще по 8 договорам, заключенным Центром гуманитарного разминирования, операторы противоминной деятельности приступили к очистке более 3,5 тыс. га сельхозземель. Стоимость таких услуг - 252,7 млн грн.

В настоящее время активные работы продолжаются еще на 25 участках площадью 5,7 тыс. га. Общий успех программы с начала ее запуска – 13,63 тыс. га восстановленных земель, что стало возможным благодаря финансированию в рамках инструмента ЕС Ukraine Facility Plan.

Украина впервые применила цифровую платформу GRIT для формирования Плана гуманитарного разминирования на 2026 год. Этот экспериментальный проект позволил максимально точно определить приоритетные участки общей площадью 5312 гектаров .

Закупку услуг по очистке этих земель за счет бюджета будет осуществлять Центр гуманитарного разминирования.

Напомним, центр гуманитарного разминирования успешно завершил торги по очистке трех объектов, которые будут финансироваться за счет сбора “Шаг за шагом” на платформе UNITED24. По результатам аукционов стоимость работ снизилась с 61,4 млн. до 53,3 млн грн, что позволило сэкономить более 8 млн грн.